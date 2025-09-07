Când ar putea dispărea contribuția pensionarilor la CASS

Florin Manole a anunțat că măsura introducerii CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei ar putea fi revizuită la sfârșitul anului 2026. Ministrul Muncii a subliniat că această măsură este temporară și nu permanentă.

Într-un interviu acordat la România TV, Manole a explicat că măsura ar putea fi revizuită la finalul anului 2026 și le dă asigurări românilor că măsura va rămâne una temporară.

„Data de la care se poate reveni asupra acestei măsuri este finalul anului 2026, dar cu certitudine această măsură este și trebuie să fie una temporară și nu permanentă, pentru că situația cu deficitul bugetar trebuie rezolvată și trebuie să se atenueze acest deficit, încă de anul acesta, cu atât mai mult anul viitor, astfel încât să nu mai fie nevoie de această măsură și neplăcută și nedreaptă aș spune”, a spus Florin Manole, potrivit News.ro.

Impactul asupra pensionarilor

Ministrul a recunoscut impactul negativ al acestei măsuri asupra pensionarilor. El a afirmat că sumele pierdute de pensionari erau meritate, indiferent de valoarea lor.

„Sumele erau în primul rând meritate, nici nu contează dacă erau mari sau mici, erau banii oamenilor”, a mai adăugat Florin Manole.

Plafonul propus inițial de Ministerul Muncii

Florin Manole a dezvăluit că ministerul a propus inițial un prag de 4.000 de lei pentru aplicarea CASS. Această propunere ar fi scutit peste 790.000 de persoane de la plata taxei.

„Noi am considerat că plafonul trebuie să fie la 4.000 de lei, plafonul peste care să se pună CASS. Asta ar fi făcut ca peste 790.000 de persoane în plus să nu plătească nici un leu pentru această taxă, însă, din păcate, n-am avut succes”, a mai explicat ministrul Muncii.

Pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei, obligați să plătească CASS

Începând cu data de 1 august 2025, pensionarii din România sunt obligați să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru partea din pensia lunară care depășește 3.000 lei.

Pensionarii cu pensii de până la 3.000 lei nu datorează deloc CASS. Reținerea contribuției se face direct de către casele de pensii din pensie.

Calculul pentru contribuția la CASS se face astfel: pentru pensiile peste 3.000 lei, CASS se aplică doar la suma care depășește acest plafon, iar cota este de 10%. De exemplu, pentru o pensie de 4.000 lei, CASS va fi 10% din diferența de 1.000 lei, adică 100 lei.

Cum se calculează cota de 10% pentru CASS la pensionari

Cota de 10% pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc 3.000 lei se calculează doar pe suma care depășește acest plafon.

Formula de calcul este următoarea:

Se scade plafonul de 3.000 lei din pensia brută.

Cota de 10% se aplică doar asupra sumei care depășește acest plafon.

Din suma rămasă (pensia brută minus 3.000 lei și minus CASS), se aplică apoi impozitul de 10%.

Reamintim că pentru pensiile până la 3.000 lei nu se rețin contribuții CASS și nici impozit pe venit.

