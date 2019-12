Timișoara, 20 decembrie, 1989. ”De aici, din balconul Operei, am declarat Timișoara primul oraș liber de comunism”

De Raluca Diaconu,

Au sunat sirenele, la ora 12, la Timișoara, ca să le amintească timișorenilor de momentele de acum 30 de ani, când capitala Banatului a fost declarată primul oraș liber de comunism din România. Revoluția timișorenilor s-a încheiat atunci în balconul Operei Române, un simbol al evenimentelor din Decembrie 1989, care poartă și astăzi urma gloanțelor trase spre manifestanți.

Revoluționarii care s-au aflat în balcon în urmă cu 30 de ani și-au amintit cu emoție de momentele de atunci.

”Eu am stat aici, în colțul acesta. Se vede urma de glonț. Dacă vă uitați și mai încolo, e plin de urme de gloanțe! Asta pentru cei care spun că nu s-a tras în balcon”, ne-a spus un revoluționar.

100.000 de oameni s-au așezat în genunchi

Tudorin Burlacu, unul dintre cei mai cunoscuți participanți la Revoluția Anticomunistă din Decembrie 1989, își amintește cum s-a mutat revolta timișorenilor în balcon, unde s-au făcut primele cereri.

”Ziua de 20 decembrie este cea mai controversată zi a revoluției din Timișoara, ziua a început prost pentru noi, am mutat revoluția în balconul Operei. Revolta populară din 16 și până în 20 s-a transformat în punctul de apogeu la consiliul județean, în urma discuțiilor cu Dăscălescu, premierul de atunci, într-un eșec. Aveam posibilitatea să continuăm sau să suferim consecințele. Bineînțeles că ne-am regrupat în această operă, în 20 am înființat primul partid politic Frontul Democrat Român, am scris Proclamația de la Timișoara, între care au fost revendicări de ordin politic care au cerut schimbarea unui sistem de partid unic cu sistemul pluri-partidist. De aici, din balconul Operei, am declarat Timișoara orașul liber de comunism, am declarat greva generală, am făcut apel întregii țări să vină lângă noi”, a povestit Tudorin Burlacu, aflat din nou în balconul Operei Române din Timișoara.

