„S-a renunţat la orizont în momentul în care s-a renunţat la o ţintă fiscal-bugetară. Atunci asta a fost o decizie politică, noi am îndeplinit condiţiile prin 2013, 2014, 2015. A fost şi o decizie politică. Preşedintele Băsescu chiar îşi stabilise această ţintă”, a spus Isărescu, la prezentarea raportului trimestrial asupra inflației.

„S-a considerat politic că avem datoria publică prea mică şi că putem să ne folosim de acest avantaj şi mai toate partidele şi guvernele care au fost nu au mai ţinut la această ţintă fiscală. Eu am trăit acest lucru, aşa că pot să vorbesc liber”, a adăugat el.

Isărescu a precizat că ultima discuţie oficială pe acest subiect a avut loc în 2018, iar reluarea ei ar putea fi posibilă abia peste 5 sau 7 ani, deci practic România nu are nicio șansă să treacă la euro mai devreme de 2032.

„În 2018, dacă îmi aduc bine aminte, ultima şedinţă a fost la Academia Română, privind adoptarea monedei euro. Şi am renunţat şi noi la toate comitetele, am avut vreo trei comitete, inclusiv unul tehnic, legat de partea de numerar: cum se aduce numerarul în ţară, cum se distribuie numerarul euro, deci eram avansaţi. Acum, dacă corecţia fiscală înseamnă cinci sau şapte ani, înseamnă că peste cinci sau şapte ani mai discutăm”, a conchis guvernatorul BNR.

Precizările au venit în contextul în care Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană au confirmat în luna iunie că țara vecină, Bulgaria, îndeplinește criteriile și este pregătită să adopte moneda euro chiar la 1 ianuarie 2026. Astfel, Bulgaria va fi a 21-a țară membră a zonei euro.

În acest moment, zona euro este formată din 20 de țări. Croația a fost cea mai recentă țară care a adoptat moneda euro, pe 1 ianuarie 2023.

Născut pe 1 august 1949, Mugur Isărescu, 76 de ani, este la al șaptelea mandat ca guvernator BNR, cu o absență de numai un an pentru că a fost și premierul României în perioada decembrie 1999-decembrie 2000. Practic, este guvernatorul de bancă centrală cu cea mai mare vechime în funcție la nivel mondial. Mugur Isărescu a devenit guvernatorul BNR în 1990, când avea 41 de ani. Mandatul guvernatorului BNR este de 5 ani.

