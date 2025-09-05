Mandatul european de arestare este o procedură UE prin care o persoană poate fi arestată într-un stat membru și predată statului emitent, fie pentru a fi judecată, fie pentru a-și executa pedeapsa acolo, iar refuzul este posibil doar în cazuri excepționale.

Concret, după această hotărâre a CJUE, statele UE sunt obligate să-i predea României pe fugarii condamnați, printre care Sorin Oprescu, Paul de România și Mario Iorgulescu. Orice altă variantă este ilegală și expune statul respectiv la sancțiuni europene.

Totuși, la nivel practic, rămâne de văzut dacă se va respecta acest lucru și în cât timp. Mai exact, fiecare caz va fi analizat individual de instanțele din statul în care se află fugarul. Decizia CJUE nu elimină complet posibilitatea ca unii fugari să scape, mai ales în cazurile în care se invocă argumente legate de drepturile fundamentale.

Fostul ministru al Justiției, Alina Gorghiu, a spus: „Simt o satisfacție uriașă după această decizie emblematică a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Mulți vor reevalua „fuga din țară” acum. Curtea a stabilit limpede: Nicio instanță dintr-un stat membru nu poate refuza executarea unui mandat european de arestare și să decidă singură executarea pedepsei în locul statului care a emis mandatul, fără consimțământul acestuia”.

Se observă că nici Alina Gorghiu nu a afirmat clar că marii fugari vor fi predați sigur României pentru a-și ispăși pedeapsa cu închisoarea aici.

În ultimii ani, autorităţile din străinătate nu au predat României mai mulți fugari celebri, condamnați definitiv la închisoare cu executare, precum Ionel Arsene (Italia), Sebastian Ghiță (Serbia), Alina Bica (Italia), Mario Iorgulescu (Italia), Dragoș Săvulescu (Italia), Daniel Dragomir (Italia), Paul de România (Franța) și Sorin Oprescu (Grecia). Foarte important însă, Serbia nu este stat membru UE, deci nu este parte la mecanismul de mandat european de arestare (MEA).

În martie, fostul președinte interimar Ilie Bolojan a promulgat Legea fugarilor inițiată de fostul ministru al justiției, Alina Gorghiu, în urmă cu doi ani. Pe scurt, legea prevede pedepse mai dure dacă o persoană condamnată definitiv la închisoare nu se predă în 7 zile și fusese tergiversată în ultimul an și jumătate pentru că CCR nu a dat un verdict până toamna trecută.