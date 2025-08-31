Cuprins:
În urmă cu două zile, Bursucu – Adrian Cristea, care ani de zile a fost colegul lui Teo Trandafir la Kanal D, l-a avut invitat în podcastul lui pe Tzancă Uraganu, unul dintre maneliștii momentului. De la dezvăluiri despre copilăria lui, cariera lui, moderatorul l-a întrebat pe invitat și despre viața personală.
Tancă Uraganu recunoaște: „Am mai lovit și eu femei”
Atunci, Tzancă Uraganu a comis un derapaj, făcând dezvăluiri neașteptate începând de la o fostă parteneră: „Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două…”, a mărturisit el în podcastul „un PODCAST mișto – O viață ca în filmele americane”, moderat de Bursucu – Adrian Cristea.
„Nu știu neapărat dacă regret că i-am dat o palmă. Dacă îi dădeam vreun cuțit poate regretam. Sau nu știu, ferească Dumnezeu. (…) Și ea a căutat-o foarte mult și era o femeie care te făcea, te aducea în starea aia”, a precizat Tzancă, întrebat dacă regretă că a lovit-o pe fosta parteneră.
Întrebat apoi dacă se consideră violent, Tzancă Uraganu a răspuns: „Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești. Sau… nu știu. Mai se întâmplă (sic!) o chestie de-asta, dar nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare, să mă sui cu picioarele pe capul… Nu, nu a fost niciodată de genul ăsta. Dar o palmă, două, un picior – ceva mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal”.
Până la acest moment, episodul de podcast de pe Youtube cu Tzancă Uraganu are 146.000 de vizualizări și peste 3.000 de aprecieri. Declarația, de la 01:06:00.
Plângeri la CNA
Derapajul lui a devenit viral pe rețelele de socializare și mai multe plângeri au fost făcute la CNA. Mona Georgescu, consiliere pentru relații și dezvoltare personală, susține pe Facebook: „Afirmațiile făcute de Tzancă Uraganu în podcastul lui Bursucu sunt de-a dreptul periculoase, având în vedere și faptul că acel podcast a făcut deja 137.000 de vizualizări și a ajuns la cei cărora li s-au întărit astfel de convingeri – cât și la cei care se află în căutare de modele de masculinitate.
Cele două mari convingeri ale lui Tzancă U., în legătură cu femeile – convingeri ce reies din afirmațiile sale – sunt că un bărbat are tot dreptul să lovească o femeie și că o femeie este proprietatea sa, este obiectul său – această a doua convingere rezultă din prima.
Nu știu dacă ați văzut podcastul – omul a afirmat cu o mare naturalețe și foarte relaxat că are astfel de obiceiuri, deși a spus și că nu le consideră normale.
E uluitor cum, în tot acest timp, nici realizatorul emisiunii, nici echipa sa de producție din care sunt convinsă că fac parte bărbați, nu au oprit emisiunea – respectiv filmarea. Nimeni nu a ieșit din studio, vomitând. Sau nu știm noi. Nimănui nu i s-a părut că așa ceva nu ar trebui să apară public. ȘTIU – money, money, money, money.
Realizatorul emisiunii nu l-a confruntat, ci a tăcut. Chiar părea fascinat de „dovezile de masculinitate” ale invitatului său care era în totalitate asociat cu convingerile exprimate: e normal să lovești o femeie, „să o stăpânești” când te provoacă, dacă țipă sau dacă e geloasă”.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 10
Asociația care a reacționat
Asociația Necuvinte, o organizație nonprofit, e de părere că declarațiile lui Tzancă Uraganu „nu sunt simple opinii, ci un mesaj de normalizare a violenței domestice. A justifica „o palmă, două, un picior” drept reacții firești într-o relație înseamnă:
• a minimaliza trauma victimelor,
• a sfida cadrul legal,
• a transmite publicului, inclusiv tinerilor care îl idolatrizează, că agresiunea împotriva femeilor este tolerabilă.
Responsabilitatea nu este doar a celui care face asemenea declarații, ci și a moderatorului și platformelor media care le difuzează fără a le contracara. ‼️Violența domestică nu este „o întâmplare”. Este o realitate care distruge vieți și, în cazuri extreme care au devenit săptămânale în România, ucide”.
