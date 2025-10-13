Pentru edilii locali, prioritatea finalului de an pare să fie „focul de artificii cu final apoteotic, în jet de steluțe și ploaie de aur”. Iar acest lucru se întâmplă sub ochii Guvernului, pe platforma de achiziții publice SICAP.

5.000 de euro pentru focul de artificii la Dudeștii Noi, Timiș

Platforma SICAP, consultată de Libertatea, abundă în anunțuri pentru achiziția serviciilor pirotehnice pentru spectacolele de Revelion sau pentru nelipsitele festivaluri de toamnă. Strict pentru acest moment festiv, care marchează finalul petrecerii, primarii de localități mici din România au alocat mii de euro doar pentru a avea bujori stroboscopici pe cerul comunei. Edilii petrecăreți contactați de Libertatea nici nu concep să renunțe la focul de artificii, pe care îl consideră o tradiție locală fără de care „Revelionul n-ar fi Revelion” și un moment în care comunitatea să fie împreună „departe de telefoane”.

Comunele Dudeștii Noi, județul Timiș, și Cristești, județul Botoșani, se detașează de restul localităților de același calibru din țară, cu aproape 6.000 de euro, respectiv 7.000 de euro alocați pentru focuri de artificii de zece minute. Nici măcar Opera din Iași sau Teatrul din Sibiu nu și-au permis luxul unui spectacol pirotehnic mai scump de 2.000 de euro, pentru a marca finalul unor festivaluri de anvergură națională.

Potrivit platformei de achiziții publice SICAP, comuna Dudeștii Noi din județul Timiș a contractat servicii pirotehnice în valoare de 28.000 de lei pentru a semnala trecerea în noul an.

Comuna Dudeștii Noi. Foto: Facebook

De acești bani, dudeștenii vor avea parte de un joc de artificii multicalibru cu efecte de crizantemă multicoloră, palmieri, bujori roz și sălcii stroboscopice, cascade de cristal, valuri argintii cu pocnete, comete și stele purpurii ce se înalță.

Tot spectacolul de lumini va dura zece minute, un moft de final de an pe care și-l permit doar municipiile sau orașele mari. Doar că Ion Goșa, primarul din Dudești, nu-l consideră un moment lipsit de temei și chiar inoportun, ci parte din tradiția culturală necesară comunității, la care nu putea renunța.

„Credeți că este oportun să nu mai trecem în noul an?”

„La noi e tradiție să facem joc de artificii. Dumneavoastră credeți că este oportun să nu mai trecem în noul an? Credeți că este oportun să nu ne mai bucurăm de bradul de Crăciun? Cam asta este suma, astea sunt prețurile!

Nu sunt bani aruncați, că nu i-am aruncat la gunoi. E o tradiție, foc de artificii de 5, 7 minute cât este, și atunci, orice obișnuință, dacă ai făcut-o cu mai puțin, deja ăla se numește ca și cum n-ai făcut. Dacă credeți dumneavoastră că deficitul bugetar stă în treaba asta…

Locuitorii comunei se bucură pentru treaba asta, că nu fac pentru mine. Nu pot să spun că acum, când există aceste restricții de proiecte, ne bucurăm, dar astea sunt lucruri pe care le-am angajat din execuția bugetară de la începutul anului. De unde să știu eu că Ciolacu și care or mai fi ne duc țara în deficit. Normal că nu e bine să te plimbi cu un Mercedes pe o stradă unde oamenii nu au ce trebuie, e chiar sfidător, dar lucrurile acestea, zilele comunei au fost obiceiuri să adunăm oamenii, că nu știu pe ce se mai adună oamenii în ziua de azi decât cu telefonul în mână, TikTok și alte nebunii. Am păstrat tradiția.

De Revelion, știți cum e! Dacă nu ai un foc de artificii, parcă nu e Revelion. Când nu ai brad de Crăciun, parcă nu e Crăciun. Noi avem peste 5 minute foc de artificii și asta costă. Vin și din alte localități să vadă treaba asta. A devenit o tradiție. E foarte greu să o tai. Într-adevăr astea sunt lucruri care nu aduc un venit imediat, tradițiile, cultura, învățământul, sănătatea, astea sunt piloni indispensabili pentru o societate sănătoasă”,a declarat, pentru ziarul Libertatea, primarul din Dudeștii Noi.

Comuna Dudeștii Noi are 3.600 de locuitori și se află în imediata vecinătate a municipiului Timișoara, la o distanță de nici 13 kilometri.

Ion Goșa, primarul comunei Dudeștii Noi. Foto: Facebook

„Bombițe” de 7.000 de euro la Cristești, Botoșani

În topul primăriilor care cheltuie mii de euro pentru focurile de artificii cu „efecte impresionante și bombițe ce ating înălțimi de peste 200 de metri” se află și comuna Cristești, județul Botoșani. Potrivit SICAP, administrația locală a contractat un pachet de servicii pirotehnice pentru Zilele Comunei, în valoare de 35.000 de lei (aprox. 7.000 de euro), durata momentului festiv fiind de un sfert de oră.

Comuna Cristești, județul Botoșani. Foto: Facebook

„Pachetul conține efecte pirotehnice impresionante prin cadență și efecte speciale, baterii regizate ce ating înălțimea de până într-o 100 metri executat din 2 poziții. Vom Folosi Baterii de 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150 focuri, evantaie de 100 focuri, calibru bateriilor începe de la calibru 1 până la calibru 2,5. În total vor fi între 600-700 focuri, bombițele vor fi de calibru 3, 4 și 6 ce ating înălțime de peste 200 metri, pachetul mai conține single-shoturi ce dă culoare spectacolului de artificii. Focul de artificii va fi acționat atât pirotehnic, cât și cu panou de control acționat prin wireless. Petrecerea va căpăta culoare și lumină prin diversitatea de efecte ce evoluează de la sol, la joasă și mare înălțime. Durata Focului de Artificii. Este de 13-15minute, în funcție de intensitate”, se arată în oferta acceptată de administrația locală din Cristești.

Tradiție respectată și la Valea Călugărească, Prahova

Ceva mai strânsă la pungă a fost Ioana Neagu, primărița din comuna prahoveană Valea Călugărească. Pentru focul de artificii „special” rezervat finalului Festivalului Vinului, administrația locală a cheltuit aproape 3.000 de euro. Tot tradiția locală este invocată pentru a justifica luxul unui show de lumini.

Întrebată dacă era oportun focul de artificii de mii de euro, în contextul în care premierul cere reduceri masive de cheltuieli, Ioana Neagu a precizat că banii urmează să fie recuperați din taxele plătite de comercianții care au avut tarabe în parcul unde a fost organizată petrecerea câmpenească, fără să afecteze prea mult bugetul local.

Ioana Neagu. Foto: Facebook

„Este vorba despre Sărbătoarea Vinului care a fost făcută în colaborare cu ADI Ținutul Vinului și am mai avut un eveniment de montat monument în fața primăriei. S-au legat, adică am făcut trei evenimente. Sărbătoarea Vinului este o sărbătoare locală, adică pentru producătorii locali, înregistrată la OSIM de 22 de ani. S-a făcut prin aceeași procedură ca în fiecare an. Față de ce am alocat noi din bugetul local, ne-am recuperat din parc și din sponsorizări și donații. Noi am avut în fiecare an la fel, nu am mărit prețurile, a fost la fel ca și anul trecut, doar că am avut (n.r. – foc de artificii) 8 minute și 15 secunde. Noi ne-am impus ca banii să-i recuperăm, tocmai de aceea am și mărit taxele în parc”, a precizat Ioana Neagu.

Nici la Sărbătoarea Vinului nu au lipsit artificiile. Foto: captură Facebook

Petrecere cu artificii de la Devesel până la Mahmudia

Pe lunga listă a comunelor care au ținut neapărat să sărbătorească sub ploaie de stele de mii de euro se află și Miheșu de Câmpie, localitate devenită celebră în vara acestui an din cauza dramei care a marcat întreaga comunitate. Aici a fost omorâtă și apoi incendiată Anda Gyurca, iar criminalul Emil Gânj este de negăsit. Pentru liderii administrației locale nu a contat că în comuna lor se ascunde un criminal, petrecerea trebuie să se țină evident cu focuri de artificii.

„Foc de artificii cu durata de 5 minute și o intensitate de circa 150 focuri/minut, la înălțimea de până la 50 m, cu efecte diversificate. (…) Lansarea artificiilor se executa de personal autorizat, din lansatoare profesionale, cu sisteme de tragere profesionale (wireless și pe cablu). Durata minimă: 5 minute”, este oferta pentru care primarul din Miheșu a găsit în vistierie 6.000 de lei cu precizare că prețul nu include TVA și nici cheltuielile de deplasare (transport, cazare, diurne – unde este cazul), potrivit SICAP.

Comuna Devesel, județul Mehedinți, pare că a făcut o super afacere, dacă este să comparăm ofertele pentru spectacolele pirotehnice contractate de alte comune din țară. Pentru 10 minute jocuri de artificii a plătit 10.000 de lei, spre deosebire de vecinii din Banat, care pentru același moment au plătit mai mult decât dublu.

Mii de euro au alocat alte zeci de comune din țară: Șura Mică, județul Sibiu (12.000 de lei pentru 5 minute de spectacol pirotehnic), Tomești, județul Iași (10.000 de lei pentru 5 minute), Mădăraș, județul Bihor (11.000 lei pentru 6 minute), Sovarna, județul Mehedinți (7.500 de lei pentru 6 minute), Sânmihaiu Român (16.000 de lei pentru 8 minute). Giarmata, județul Timiș (8.264 de lei pentru 10 minute de artificii), Pătulele, județul Mehedinți (10.000 de lei pentru 6 minute de artificii), Valea Doftanei, județul Prahova (11.000 de lei pentru 10-12 minute de artificii), Mahmudia, județul Tulcea (20.000 de lei pentru o „ofertă premium” de foc de artificii)

Tulgheș, comuna cu puțin peste 2.500 de locuitori, din județul Harghita, e deja pregătită cu tot ce trebuie pentru petrecerea de Revelion și nu s-a rezumat doar la un simplu foc de artificii. A alocat 60.000 de lei pentru spectacolul dintre ani.

Primăria comunei Tulgheș

Bolojan cere degeaba limitarea cheltuielilor

Toate aceste achiziții, accesate de comune sărace care depind de finanțarea de la centru, s-au realizat în contextul în care premierul Bolojan anunța că a trebuit – în perioada celor o sută de zile de când a preluat guvernarea – „să limităm și să reducem cheltuielile publice și măsurile care au fost adoptate legate de plafonarea salariilor, de reducerea unor sporuri, de reducerea cheltuielilor, au fost un prim pas, absolut necesar, care trebuie continuat în perioada următoare”.

La finalul lunii iulie, angajații din primăriile de comune anunțau că sunt la un pas de greva generală în, nemulțumiți de măsurile pe care Guvernul vrea să le ia la nivelul administrației locale, inclusiv concedieri.



Foto ilustrativ: Shutterstock

