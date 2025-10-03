Principalele declarații ale lui Ilie Bolojan:

Se împlinesc 100 de zile de când acest Guvern a depus jurământul. Am preluat această responsabilitate pe fondul unei crize bugetare și până acum am luat măsurile care s-au impus, care erau absolut necesare pentru a recâștiga credibilitatea financiară a României

Am evitat intrarea în incapacitate de plată, pe fondul deficitelor de peste 9%, pe fondul celor mai mici venituri din PIB din Uniunea Europeană. Noi aveam puțin peste 30% față de media de peste 40%

Propunerile din pachetul 2 sper să fie validate de CCR în perioada următoare

Știrea inițială: Premierul Ilie Bolojan își prezintă astăzi, la ora 14.00, realizările din primele trei luni de mandat. Conferința de presă de la Palatul Victoria va fi live-text pe Libertatea.

Ilie Bolojan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 23 iunie, iar una dintre primele măsuri luate de noul Guvern a fost creșterea TVA. Mai exact, primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, care a intrat în vigoare la 1 august, a conținut două taxe importante pentru români: creșterea TVA la 21 la sută și faptul că bătrânii cu pensii lunare mai mari de 3.000 de lei net vor plăti CASS de 10% peste suma care depășește acest prag.

Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate de Guvern, Ilie Bolojan a anunțat pe 2 septembrie că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul acestui an nu va fi sub 8%.

La precedenta conferință de presă, pe 24 septembrie, Bolojan a declarat că a convenit la Bruxelles cu oficialii europeni un deficit de 8,4% din PIB pentru finalul acestui an, adică aproape 32 de miliarde de euro. Anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

Conferința are loc cu 5 zile înainte ca CCR să se întrunească din nou pentru a dezbate proiectul privind pensiile speciale ale magistraților, proiect din pachetul 2 de măsuri fiscale, asumat în Parlament de Guvernul Bolojan și contestat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Inițial, pe 24 septembrie, CCR a amânat decizia. Bolojan a amenințat cu demisia dacă legea pică la Curtea Constituțională, dar apoi și-a nuanțat declarațiile.

