Pe de o parte sunt suspiciuni cu privire la două sinucideri ale unor polițiști din Mureș. Ambii agenți au avut tangențe cu primul dosar de omor în care Gânj a fost principal inculpat și condamnat la 15 ani și șase luni de închisoare. Sinuciderile au fost tratate inițial ca simple coincidențe, însă informații obținute recent de criminaliștii din București i-au determinat să încerce o abordare nouă în anchetă.

Pe de altă parte, se conturează tot mai mult ipoteza că Emil Gânj beneficiază de protecție chiar din partea liderilor comunității locale din Miheșu de Câmpie și nu neapărat din simpatie față de situația în care se află bărbatul. Ajutându-l să se ascundă, este răsplătit pentru tăcere.

Crima pentru care a plătit Gânj

În ajunul Crăciunului din anul 2011, în fața unui bar din comuna Miheșu de Câmpie a avut loc o încăierare între mai mulți tineri, finalizată cu moartea unuia dintre ei. Patru persoane au fost condamnate, iar cea mai mare pedeapsă a primit-o Gânj, 15 ani și șase luni de închisoare, fiind găsit vinovat pentru omor calificat.

Surse consultate de Libertatea au precizat că există informații, încă neconfirmate oficial, că la scandalul din iarna anului 2011 au participat mai mulți bărbați (între șase și opt), dar nu toți au ajuns în fața instanței.

Printre aceștia s-ar fi aflat și Cosmin, fiul primarului din Miheșu de Câmpie. Tânărul, în vârstă de 19 ani atunci, nu a avut nicio calitate în dosarul de omor. În prezent este polițist în Mureș și a participat alături de colegii săi la căutările criminalului Emil Gânj.

Primarul din Miheșu de Câmpie, Emil Cașoni, este, la rândul lui, un personaj controversat. A devenit celebru la nivel național în martie 2024, după ce a fost prins și filmat de localnici în timp ce întreținea relații sexuale cu o angajată a primăriei. Isprava s-a petrecut pe câmp de la marginea comunei, în timpul orelor de program. Mai mult, edilul se urcase la volan pentru această escapadă amoroasă, deși avea permisul de conducere suspendat. Este trimis în judecată pentru această din urmă faptă, dosarul aflându-se încă pe rolul instanței Judecătoriei Luduș.

Sinuciderile surprinzătoare ale polițiștilor din Mureș

O succesiune de fapte, care s-au petrecut în Mureș după bătaia soldată cu un deces din decembrie 2011, i-au determinat pe anchetatorii de la București să scotocească mai mult în istoria recentă a comunității din Miheșu de Câmpie.

În data de 1 noiembrie 2012, adjunctul șefului de post din Miheșu de Câmpie a fost găsit împușcat în mașina de serviciu. Era polițist cu experiență, încadrat în MAI din 1991. S-a omorât la doar câteva zile după ce Emil Gânj a primit condamnarea definitivă.

„Din investigaţiile efectuate a rezultat faptul că poliţistul implicat în accident se afla în timpul serviciului şi se întorcea dintr-un sat al comunei, unde a desfăşurat activităţi de citare a unor persoane. Aflându-se la volanul autospecialei, pe fondul neadaptării vitezei într-o curbă uşoară, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers părăsind partea carosabilă, intrând într-un copac”, declara la acel moment purtătorul de cuvânt al IPJ Mureş.

Cercetările au relevat faptul că agentul s-a împușcat în mers, în timp ce se afla la volanul autospecialei de poliție.

Patru ani mai târziu, un alt polițist din Mureș s-a sinucis în condiții similare, au declarat pentru Libertatea surse judiciare.

Ambii au fost anchetatori în dosarul din 2011 în care Emil Gânj a fost condamnat la 15 ani pentru omor calificat.

Coincidențe suspecte

Pot fi doar simple coincidențe, însă sinuciderile celor doi polițiști au astăzi o altă conotație și urmează să fie analizate din această nouă perspectivă, au declarat pentru Libertatea, surse judiciare.

Acest nou demers al anchetatorilor se bazează pe date statistice. Polițiștii se sinucid dacă au o boală psihică; dacă au fost diagnosticați cu o boală incurabilă; din cauza unei presiuni financiare; din cauza unei presiuni la serviciu; pentru fapte de corupție; din cauza un eveniment de viață cu impact deosebit de major.

Nu este clar la acest moment care au fost motivele celor două sinucideri, dacă au legătură de cauzalitate între ele și mai ales dacă sunt implicații care să sugereze un mod defectuos, chiar părtinitor în care s-a făcut ancheta în dosarul de omor din decembrie 2011. Sunt ipoteze de lucru pe care anchetatorii din cadrul IGPR urmează să le clarifice.

Cine s-a opus liberării condiționate

Un alt semn de întrebare a fost generat de liberarea prematură din închisoare a lui Emil Gânj. Așa cum am precizat anterior, el a fost condamnat în 2012, prin sentință definitivă, la 15 ani și 6 luni de închisoare pentru omor calificat.

În noiembrie 2020, Gânj a fost liberat condiționat din penitenciar, deși executase doar 9 ani și 6 luni din pedeapsa totală.

A fost lăsat să plece acasă cu 5 ani mai devreme de Judecătoria Târgu Mureș, în condițiile în care comisia de liberare condiționată din cadrul penitenciarului s-a opus ferm.

Într-un răspuns oficial acordat ziarului „Zi de zi Mureș”, conducerea Penitenciarului unde a fost încarcerat Emil Gânj a precizat că, potrivit procesului verbal al Comisiei pentru liberare condiționată din 5 noiembrie 2020, precum și din caracterizarea persoanei condamnate rezultă că deținutul Gânj nu îndeplinea la acel moment condițiile în vederea liberării condiționate, fapta pentru care el a fost încarcerat fiind extrem de gravă.

În ciuda opoziției comisiei Comisiei pentru liberare condiționată, Judecătoria Mureș a decis că Emil Gânj poate părăsi închisoarea cu mult înainte de termen. Soluția magistraților de la Mureș este surprinzătoare mai ales că nu este deloc o practică des întâlnită în instanțele din România ca un infractor condamnat pentru omor calificat, cu un istoric de viață violent, să fie lăsat în libertate, chiar dacă penitenciarul se opune și îi face o caracterizare negativă.

Și această neconcordanță a atras atenția anchetatorilor care încearcă acum să pună cap la cap informații din trecutul lui Gânj în speranța că îi vor ajuta să dea de urma lui.

Complicele lui Gânj, prins în Germania

La începutul lunii septembrie, Poliția Română anunța că Liviu Ilie Sălăgean, un infractor român urmărit internațional, având emise pe numele lui două mandate europene de arestare preventivă de către Judecătoria Luduș, a fost prins în Germania și urmează să fie predat autorităților române. Sălăgean a fost condamnat, printre altele, și pentru crima săvârșită în anul 2011 împreună cu Emil Gânj.

„În cadrul activităților derulate de Poliția Română, pentru depistarea lui GÂNJ Emil, au fost obținute date și informații care au dus la localizarea lui SĂLĂGEAN Ilie Liviu, în Germania.



În urma cooperării dintre Poliția Română și autoritățile din Germania, acesta a fost prins, ieri, în orașul german Karlsruhe, în vederea predării către România.



Autoritățile române au fost sprijinite în vederea localizării și arestării persoanei de către BKA – Oficiul Federal de poliție judiciară (Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale din cadrul Bundeskriminalamt) și de Parchetul Wiesbaden.



Acesta era urmărit internațional, fiind emise pe numele său două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș.



În fapt, în perioada 02.09.2020 – 27.09.2020 acesta a condus de trei ori un autovehicul în județul Mureș, fără a deține permis de conducere. A fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 1.433 de zile de închisoare (la pedeapsa de 2 ani a fost adăugat un rest de pedeapsă rămas neexecutat).



Totodată, în ziua de 17.07.2024 a fost validat un alt mandat european de arestare, cel în cauză fiind condamnat la o pedeapsă de un an și 4 luni de închisoare pentru săvârșirea a două fapte de influențare a declarațiilor. În fapt, în ziua de 14.11.2020, în timp ce se afla în Mureș, a amenințat doi martori care au fost audiați în dosarul în care era cercetat pentru infracțiunea de conducere fără permis.



Cel în cauză a fost condamnat în trecut pentru săvârșirea unei infracțiuni de omor, săvârșită în anul 2011 împreună cu urmăritul GÂNJ EMIL.



Cetățeanul român va fi prezentat autorității judiciare competente germane pentru a decide asupra predării sale către România”, se arată în comunicatul remis presei de IGPR la începutul acestei luni.

Cine are interesul ca Emil Gânj să fie făcut scăpat

O altă chestiune rămasă încă fără un răspuns concret se referă la modul în care a fost gestionat mandatul de arestare în lipsă emis, în martie 2024, pe numele lui Emil Gânj de către Judecătoria Luduș după ce a agresat-o și amenințat-o prima dată pe Anda Gyurca.

Bărbatul a fost acuzat atunci de violență în familie și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Mandatul de arestare în lipsă trebuia pus în executare imediat chiar de polițiștii din Miheșu de Câmpie, or acest lucru nu s-a întâmplat decât un an mai târziu.

Criminaliștii din cadrul IGPR, care sunt acum pe urmele lui Gânj, se întreabă dacă colegii lor din Mureș au avut un interes să nu pună în executare mandatul, dacă au fost făcute presiuni asupra lor din partea unor persoane cu influență/funcții care țineau morțiș ca acest infractor să nu ajungă din nou să fie audiat, de teamă să nu divulge secrete din trecutul comunității sau a fost doar o neglijență. Și acesta este o ipoteză de lucru.

„Nu căutăm un haiduc”

După două luni de anchetă și căutări, polițiștilor le este tot mai clar că nu aleargă după haiduc capabil să supraviețuiască singur în sălbăticie. Este adevărat, susțin sursele Libertatea, că Emil Gânj urmărea, cât a stat în penitenciar, emisiunile despre tehnici de supraviețuire. Dar oricât de multe cunoștințe ar avea în domeniu, acesta nu ar fi putut rezista atât de mult timp singur în pădurile din Mureș. „Doarme într-un pat și mănâncă ciorbă! Nici vorbă de haiducie. Este ajutat. Rămâne să vedem de către cine”, susțin sursele Libertatea.

Așadar, polițiștii verifică persoanele care au un interes, oricare ar fi acela, să-l protejeze pe Emil Gânj.

Pe lista suspecților se află mai multe persoane, inclusiv femei foarte tinere din comunitatea locală care ar fi putut să empatizeze cu povestea criminalului.

Ce a declanșat furia lui Gânj

Oricât ar părea de deplasat, susțin sursele Libertatea, există o parte a comunității locale care îl percepe pe Emil Gânj fie ca pe un erou, chiar ca pe o victimă care încearcă să scape de poliție, fie ca pe un bărbat trădat în dragoste de femeia pe care a iubit-o cu adevărat.

Există o succesiune de fapte care conturează această ipoteză, spun sursele citate. În data de 3 martie 2025, Anda a ieșit în presă, la emisiunea Acces Direct difuzată de Antena 1, împreună cu mama ei, în timpul căreia a povestit cu lux de amănunte episodul răpirii, acuzându-l pe Emil Gânj că a amenințat-o cu moartea. „Emisiunea a picat prost pentru Gânj mai ales că peste patru zile ar fi fost ziua lui. A perceput-o ca pe un cadou otrăvit”, spun sursele citate.

Pe 3 iulie, Anda s-a dus la un cabinet să-și șteargă tatuajul cu numele lui Gânj. S-a filmat înainte și după această operațiune, „pe un fond muzical destul de relevant”. În cele din urmă, pe 7 iulie – ziua anterioară omorului – Anda s-a filmat din nou, împreună cu mai multe prietene, iar din imagini reieșea că se simțea extraordinar și nu suferă deloc după despărțire, ba din contră. A doua zi, pe 8 iulie, Emil Gânj a luat un topor, a mers la casa Andei, a lovit-o cu toporul și apoi a dat foc locuinței.

Fata din Viile Tecii

Un alt episod ciudat s-a petrecut în noaptea de 14 spre 15 iulie, la o săptămână de crimă. Mama Andei a primit mai mute amenințări cu moartea de pe un cont fals de TikTok cu numele criminalului. Ancheta a stabilit că amenințările au fost transmise de pe un telefon care aparținea unei tinere de 24 de ani din comuna Viile Teci, județul Bistriția-Năsăud.

Fata a fost reținută pentru 24 de ore, iar pe numele ei a fost deschis un dosar penal, fiind acuzată de fals informatic și amenințare. Explicația pe care a dat-o a fost că a vrut să facă o glumă și că toată lumea va consideră că este amuzant ceea ce a făcut. Există însă suspiciuni că mesajele de amenințare au fost transmise chiar de Emil Gânj, care s-a folosit de telefonul tinerei care i-a oferit adăpost o perioadă.

Polițiștii implicați în ancheta de la Miheșu de Câmpie se confruntă acum cu o nouă situație. Oamenii din zonă care i-au oferit ajutor lui Gânj au realizat în ce s-au băgat. Tac mâlc și refuză să comunice cu anchetatorii de teamă să nu ajungă și ei în pușcărie.

