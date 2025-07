Bugetarii de la sate pregătesc paralizarea activității din primării. Lista comunelor care intră în grevă generală

Printre problemele ridicate de reprezentanții din Sindicatul Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR) sunt intenția Guvernului de a tăia din personalul de la comune și alte UAT-uri, intenția de a obliga secretarul general, contabilul și urbanistul să se împartă între mai multe primării, precum și o lege pregătită de Putere, care, conform celor de la sate, ar urma să permită concedierea mai ușoară a angajaților indezirabili.

De altfel, Sindicatul SCOR explică faptul că indiferent de mărimea unei unități administrativ-teritoriale, în instituție sunt necesari minimum 8 funcționari publici: secretarul general, contabilul, consilierul pentru achiziții publice, asistentul social, organul fiscal local (cel care colectează impozitele și taxele locale), angajatul de la registrul agricol, persoana de la starea civilă și urbanistul.

Cel puțin 10.000 de angajați, în grevă

Conform situației intermediare de pe site-ul Sindicatului SCOR, adică la finalul zilei de 22 iulie, angajații din 669 de primării, adică aproximativ 10.000 de persoane, ar urma să participe la greva generală. Potrivit președintelui SCOR, Dan Cârlan, inclusiv la greva de avertisment, din datele strânse de sindicat, peste 1.000 de primării au participat la întreruperea muncii pentru două ore.

Recomandări Cum a fost Dragoş Anastasiu urmărit de poliţie în trafic, după ce radarul l-a prins că zbura cu maşina pe şosea. „Am fost foarte intrigat de modul în care un organ al statului tratează un cetăţean”, s-a plâns el în instanţă

Cele mai multe primării sunt în Arad, 38 la număr, urmat de județul Bihor cu 34 de primării cu angajații care intră în greva generală. Primăriile cu cel mai mare număr de angajați care-și asumă neplata salariului pentru o zi de greva generală sunt cele din orașul Găești (Dâmbovița), cu 103 persoane în grevă, orașul Măcin (județul Tulcea), cu 84 de angajați cu o orientare împotriva măsurilor guvernamentale, comuna Cumpăna (județul Constanța), cu 65 de persoane care sistează munca, precum și orașele Curtici (județul Arad) și Ștei (județul Bihor), adică 61 de persoane în fiecare. Lista cu primăriile care intră în grevă poate fi consultată aici. Potrivit informațiilor Libertatea din teritoriu, sunt primării de comune unde aproape toți angajații vor fi în greva generală.

Guvernul i-a ignorat pe angajații din primării

Libertatea a discutat cu președintele Sindicatului SCOR, Dan Cârlan, pe tema grevei generale și a listei angajaților participanți.

„O actualizăm (n.r. – lista), așa cum am comunicat în notificarea către Inspecția Muncii. Situația actualizată finală o vom avea marți, când vom avea toate datele, dacă mai e cazul. Noi încă sperăm să nu fie cazul să intrăm în grevă. Scopul nostru nu e să facem grevă generală, pentru că o facem pe buzunarele noastre, plătind fiecare zi de grevă cu salariul pe ziua respectivă. Scopul nostru e să discutăm cu guvernul pe marginea proiectului de lege pe care ni l-a propus și să înlăturăm acele lucruri care nu sunt în regulă. Numai lipsa dialogului din partea Guvernului ne poate duce în situația în care să facem greva. În mod normal noi ne dorim dialog social, nu grevă”, a precizat liderul de sindicat. În prezent, Sindicatul SCOR are 20.558 de membri din 1.338 de localități.

Recomandări Greșeli capitale care au dus la eșecul prinderii criminalului Emil Gânj: „Poliția a făcut Untold pe ulițe”

Dan Cârlan a ironizat comportamentul guvernanților referitor la solicitările sindicatului. „L-am văzut pe domnul viceprim-ministru Tanczos Barna spunând că e absolut normal să comunicăm cu sindicatele de la fiecare domeniu în parte, să ajungem la un compromis, la soluțiile corecte. Sună foarte bine, am fost impresionat. Dar nu am primit niciun răspuns la notificarea pe care am depus-o pe 7 iulie, la care, potrivit Legii dialogului social, Guvernul era obligat ca în 10 zile să ne cheme la negocieri. Nu am primit niciun răspuns, dar noi suntem încrezători. Ne uităm la televizor fascinați de buna-credință pe care o manifestă Guvernul”, a completat Cârlan.

Chestionat de ce în grevă intră doar funcționari publici din 12 orașe, liderul de sindicat a punctat: „Noi eram organizați de dinainte într-o structură bine stabilită, a secretarilor de comune. Și am decis să înființăm sindicatul pornind de la acea coloană vertebrală, corpul profesional al secretarilor generali. La acel moment au venit și colegii de la orașe care au zis să îi luăm și pe ei. Nu avem decât 20 de primării de orașe cu organizație sindicală a noastră”, a mai precizat Dan Cârlan.

Reprezentantul bugetarilor de la comune a concluzionat că încă așteaptă în următoarele zile o reacție de la cel mai înalt nivel, pentru a fi evitată greva generală și pentru a putea toate părțile să stea la o masă, nu ca până acum.

Recomandări Inundațiile și vremea extremă au făcut prăpăd în Suceava. Un mort, zeci de persoane evacuate, DN 177A s-a surpat

Guvernul nu se confruntă doar cu situația bugetarilor din primării. O altă problemă e legată de continuarea investițiilor din Programul „Anghel Saligny”, prin care au loc lucrări de introducere a rețelelor de gaze naturale, noi drumuri locale sau racordarea la rețele de apă-canal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE