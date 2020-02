De Cristian Anton,

Toaletele școlii gimnaziale ”Vlaicu Vodă” din municipiul Brăila sunt mai murdare decât WC-ul public din gară, iar părinții trebuie să vină să curețe, pe timpul și pe banii lor, mai spune sursa citată.

În acest moment, școala cu 18 săli de clasă și o suprafață de 4.000 de metri pătrați are o singură femeie serviciu, care stă însă mai mult la dispoziția directoarei.

”Începând cu ianuarie 2020 școala ”Vlaicu Vodă” nr. 1 Brăila s-a transformat într-un adevărat focar de infecție, acest lucru întâmplându-se din cauza desființării unui post de femeie de serviciu (și a gardianului)”, a scris un părinte pentru Infrobrăila.

Imaginile descrise de părinte sunt incredibile, acesta postând și fotografii făcute într-o toaletă din această școală.

”Actuala femeie de serviciu cu greu părăsește cancelarie, ea fiind la dispoziția directoarei și a celorlalte cadre didactice. Noi părinții știm că o țin acolo pentru ei tot spre binele copiilor de care ar trebui să se îngrijească (ironie în caz de nu se prinde cineva).

Părinții sunt chemați la curățenie săptămânal. Bineînțeles acest lucru este greu de îndeplinit deoarece și părinții…ce să vezi…au locuri de muncă, case, familii și se pare că nu se pot lăsa de joburi pentru a compensa incompetența inspectoratului școlar Brăila.

Materia fecală și urina tronează suprem în băi și pe holurile școlii, ele fiind plimbate pe tălpile copiilor din băi, pe holuri și în clase.

Asta în plin sezon de tot felul de epidemii virale, acompaniate de lipsa de cultură generală a oamenilor care nu își învață copii nici măcar să se spele pe mânuțe. Mulțumim prin această cale partidelor politice, de toate culorile, că în anul 2020 România în sfârșit este “NORMALĂ”!

Scuzele de rigoare pentru calitatea pozelor, ele sunt făcute în baia de la etajul 1 din școala ”Vlaicu Vodă” nr. 1 Brăila. Se poate observa “norocul” copiilor întins peste tot. Acesta este strigătul de disperare al unui părinte care se vede nevoit să își lase zilnic copilul într-o școală care nu mai este sigură”, se arată în mesajul trimis de un părinte.

Directoarea școlii, Mirela Carmen Rusen, a dat vina pe lipsa de personal, dar și pe copii.

“Problema este lipsa personalului. Atât timp cât am o singură femeie de serviciu și copiii sunt cum sunt…

De când s-a dat ordonanța, din 10 ianuarie, nu se mai poate detașa nimeni din sistemul privat în sistemul de stat, asta este cauza”, a spus directoarea.

