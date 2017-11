Doi elevi din Suceava au inventat pantofii inteligenți: cu lanternă, aer condiționat și masaj. Andrei are 18 ani și Ciprian este cu doi ani mai mic decât prietenul lui, iar amândoi vor să urmeze facultăți tehnice la noi în țară.

În timp ce profesoara lor îi fotografiază, Andrei și Ciprian povestesc timid despre aplicația lor – pantofii inteligenți. Au emoții, așa că e mai simplu să înceapă unul o propoziție și să o continue celălalt. Că doar sunt o echipă până la capăt. S-au tot gândit ce aplicație să facă și au făcut și un sondaj printre colegi. ”Multe dintre ideile colegilor au fost prea extravagante, visau să aibă aripi”, spune Andrei Aiuriesei. „Era prea SF”, completează Ciprian.

Așa că au rămas la ceva mai simplu și de efect: lanternă, ventilație și microvibrator. „Ținând cont că majoritatea merg foarte mult și majoritatea timpului stăm încălțați, am decis să îi modificăm astfel încât să fie mai confortabili, utilizând o placă bluetooth, un senzor de presiune, o baterie și două micromotoare.

”Lanterna ne ajută să vedem seara pe întuneric. Cu ajutorul aplicației, apăsăm un buton și se aprinde ledul. Cea de-a doua aplicație a pantofului este cea de microventilație sau microturbină, care pompează aer în interiorul pantofului și ne răcește talpa dacă afară este cald sau transpirăm. Cu o singură apăsare pe ecranul telefonului, pornește și pompează aer aici”, spune Andrei. „După o zi lungă, suntem obosiți, ne dor călcâiele, tălpile, după o zi extenuantă la școală, vrem să ne relaxăm, avem un motoraș”, spune și Ciprian.

Elevii care au inventat pantofii inteligenți vor să rămână în țară

Elevii au cheltuit 200 de lei ca să introducă în talpa pantofului tot kitul de relaxare. Și speră, după ce vor vorbi cu mai multe fabrici de încălțăminte din zona Moldovei, să poată ajunge la un produs pe care să îl vândă cu 400-500 de lei. Nu prea s-au gândit la bani, ci mai degrabă să le iasă produsul.

”Pantoful este conceput de la zero, a fost ideea noastră. Este un prototip, momentan lucrăm să îl perfecționăm, poate în viitorul apropiat avem posibilitatea de a face acest lucru. Ne-am gândit să facem pentru fiecare tip de pantofi acest modul. Și pentru pantofi cu toc, numai că acolo e mai dificil, chiar dacă e tot un pantof, e mai dificil”, explică Andrei. ”Orice femeie și-ar dori așa ceva la pantoful cu toc”, spune convins și Ciprian Paiu.

Până să patenteze proiectul, băieții trebuie să își termine studiile. Andrei Aiuriesei vrea să dea la o facultate de eletronică și mecatronică și apoi să lucreze în țară. Până să ajungă inginerul care visează să fie, mai are câțiva pași de făcut, doar că dacă îi faci încălțat cu pantoful cu lanternă, drumul e altfel. Tot în țară vrea să rămână și Ciprian. Și să continue să se joace de-a inventatorii.

O altă aplicație pe care au făcut-o băieții sub coordonarea profesoarei lor de biologie, Olivia Macovei, este o plăcuță de climatizare. Are senzor de lumină și umiditate și ar putea fi un dispozitiv foarte util în spitale sau în sere. Cei doi elevi au fost selectați să participe la Salonul de Inventică din București, care are loc în aceste zile la Romexpo.

Românii sunt inventivi și asta se vede la saloanele internaționale de inventică. Și în acest an, instalația care previne incendiile, realizată de un tânăr de 23 de ani, a ajuns pe podiumul Salonului de la Geneva.

