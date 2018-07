Soții din Giroc,Timiș, și-au dat seama că sunt urmăriți prin geamul de la dormitor de un individ, în noaptea de miercuri spre joi. Bărbatul a mers la fereastră, dar individul s-a pierdut în noapte, așa că au chemat Poliția. Familia locuiește la parterul unui bloc din localitate, relatează tion.ro.

„Aseară în jurul orei 00:00, în timp ce ne uitam la tv în dormitor având jaluzelele exterioare trase aproape până jos soția mi-a spus: cred că cineva umbla la jaluzele. Nu am băgat de seamă deoarece am crezut că sunt câini la tomberoane, la un moment dat am auzit iar jaluzeaua și când m-am uitat pe sub am văzut o siluetă la geamul nostru care tocmai pleca (dacă era un hoț nu cred că încerca să ridice jaluzeaua când era lumină în cameră și gălăgie de la tv)", povestește bărbatul.

Polițiștii din Giroc au găsit pe stradă un individ care încerca să se ascundă după o mașină. Oamenii legii l-au dus pe bărbat la secție pentru verificări. Polițiștii l-au amprentat, i-au luat datele și l-au lăsat să plece în condițiile în care cei doi soți nu au putut să-l vadă bine pe cel care îi urmărea. Individul suspect nu avea cazier.