Culoarea neagră va amplifica efectul termic

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la o porțiune a zidului din New Mexico, unde Noem a luat chiar și o pensulă de vopsea pentru a contribui simbolic la proces.

Ea a subliniat că dimensiunile zidului – atât în înălțime, cât și în adâncime – reprezintă deja o barieră eficientă, dar culoarea neagră va amplifica efectul termic, făcând metalul mai fierbinte și mai greu de escaladat.

„Aceasta a fost cererea directă a președintelui, care știe că la temperaturile ridicate de aici, negrul atrage mai multă căldură. Astfel, zidul devine și mai dificil de trecut. Întregul zid de la granița sudică va fi vopsit negru pentru a descuraja intrările ilegale în Statele Unite”, a explicat Noem.

Șeful Patrulei de Frontieră, Mike Banks, prezent și el la eveniment, a adăugat că noul strat de vopsea va încetini și apariția ruginei.

Construcția zidului a fost o temă centrală a primei administrații Trump, deși procesul a întâmpinat obstacole juridice și logistice.

În al doilea mandat, accentul s-a mutat pe deportările în masă, însă, odată cu adoptarea legii „One Big Beautiful Bill Act”, Congresul a aprobat finanțări de circa 46 de miliarde de dolari pentru finalizarea zidului.

SUA au desfășurat mii de militari la granița cu Mexic

Pe lângă barieră, administrația a desfășurat mii de militari la granița de sud, iar președintele a autorizat armata să preia controlul asupra unor terenuri publice înguste de la frontieră, declarate zone militare, unde intrușii pot fi reținuți atât de Patrula de Frontieră, cât și de Departamentul Apărării, după cum a precizat anterior secretarul Apărării, Pete Hegseth.

Noem a afirmat că se construiesc aproximativ 800 de metri de zid zilnic, adaptat topografiei și geografiei fiecărei zone, și că se lucrează și la infrastructura de-a lungul apelor de frontieră, inclusiv pe secțiunile din Texas unde granița urmează cursul Rio Grande.

Măsurile coincid cu o scădere semnificativă a trecerilor ilegale: în iunie, autoritățile au reținut puțin peste 6.000 de migranți la granița de sud, cel mai mic număr din ultimele decenii, în contrast cu perioada administrației Biden, când arestările zilnice depășeau adesea 6.000.