Momentul coliziunii a fost surprins și făcut public de Paza de Coastă a Filipinelor, care precizează că a oferit „imediat ajutor, participând la salvarea unei persoane căzute în apă şi acordând asistenţă medicală membrilor echipajului răniţi”.
Paza de Coastă a Chinei a păstrat tăcerea în privința incidentului, dar a declarat că a luat toate măsurile necesare pentru a alunga navele filipineze din apele din jurul recifului Scarborough, situat la vest de Filipine.
A Chinese navy warship and a China Coast Guard vessel ended up colliding with each other early Monday morning when they attempted to sideswipe a PCG ship in a deadly cat and mouse game approximately 10.5 nautical miles east of Panatag Shoal.— Manila Standard (@mnlstandardph) August 11, 2025
More info: https://t.co/voaWeQSsZ2 pic.twitter.com/EqvntjlfEB
Autorităţile chineze au susținut că au supravegheat şi interceptat nave filipineze care au ignorat avertismentele lor şi le-au obligat să părăsească apele în cadrul unei operaţiuni pe care au calificat-o, ca de obicei, drept „profesionistă, standardizată, legitimă şi legală”.
Acesta este un nou episod în disputa dintre Beijing şi Manila. Înregistrarea video publicată luni de Paza de Coastă a Filipinelor arată o navă a Pazei de Coastă a Chinei care intră accidental în coliziune cu o navă a marinei chineze. Navele urmăreau o ambarcaţiune a Pazei de Coastă a Filipinelor care escorta alte nave venite în ajutorul mai multor pescari în Marea Chinei de Sud, explică Le Figaro.
Beijingul și Manila se află într-o confruntare acerbă pentru suveranitatea asupra mai multor recife din aceste ape, care sunt revendicate aproape în totalitate de China.
