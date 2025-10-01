Potrivit unor oficiali militari contactați de AFP, incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică, 21 septembrie, spre luni, 22 septembrie. Informația a fost confirmată de către Delegaţia Militară din Marne, conform căreia au fost reperate aparate de zbor de dimensiuni mici, însă nu era vorba despre „drone pilotate de către militari”.

Baza militară din din Mourmelon-le-Grand şi-a consolidat imediat dispozitivul de securitate. Baza respectivă a fost folosită anul trecut pentru instruirea unor soldați ucraineni în cadrul Grupului Operativ „Champagne”.

NATO suspectează Rusia

În Franţa, la fel ca în majoritatea ţărilor europene, survolarea bazelor militare de către drone civile este strict interzisă. Orice zbor neautorizat deasupra unor instalaţii sensibile este considerată o ameninţare la adresa securităţii naţionale şi poate fi pedepsită aspru – de la amendă până la închisoare.

În ultima lună, mai multe ţări europene au reperat drone neidentificate deasupra unor instalaţii sensibile, atât civile, cât şi militare. Astfel de incidente – petrecute în general în Scandinavia, Polonia şi ţările baltice – au determinat închiderea temporară a unor aeroporturi, anulări de zboruri şi consolidarea misiunilor de patrulare aeriană.

Recomandări Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Mai mulți oficiali din cadrul NATO suspectează că este vorba despre un nou tip de operațiuni hibride din partea Rusiei pentru a testa reacţia apărării țărilor europene.

Anchetă după ce un petrolier din flota-fantomă a Rusiei a staționat în largul parcului eolian Saint-Nazaire

Pe de altă parte, Parchetul din Brest a anunţat miercuri că a deschis o anchetă după ce Marina franceză a semnalat un petrolier staționat în largul parcului eolian Saint-Nazaire. Petrolierul respectiv – denumit „Pushpa” sau „Boracay”, sub pavilionul Beninului – este suspectat de faptul că este implicat în survolarea cu drone care a perturbat traficul aerian în Danemarca, transmie AFP.

Prefectura Maritimă a Atlanticului a declarat pentru AFP că „a semnalat recent procurorului Republicii din Brest” nava „suspctată de comiterea unei infracţiuni”.

„Având în vedere că s-a deschis o anchetă, nu putem comunica cu privire la acest caz”, a subliniat Prefectura Maritimă a Atlanticului.

Kremlinul, acuzat că își folosește flota-fantomă pentru operațiuni hibride

Procurorul din Brest, Stéphane Kellenberger, a confirnat pentru AFP că a deschis o anchetă cu privire la „neprezentarea dovezii naţionalităţii/pavilionului navei” şi „refuz de a se supune”.

„Investigaţiile şi actele utile au fost încredinţate de către mine, prin cosesizare, Secţiei de Cercetări a Jandarmeriei Maritime şi Grupului Jandarmeriei Maritime la Atlantic”, a comunicat el.

Nava aparţine flotei-fantome care ajută Kremlinul să ocolească sancțiunile occidentale asupra petrolului.

Potrivit site-ului Marine Traffic, petrolierul a plecat de la Primorsk pe 20 septembrie şi ar urma să ajungă la Vadinar, în nord-vestul Indiei, pe 20 octombrie, însă a ancorat timp de câteva zile în apropierea parcului eolian Saint-Nazaire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE