Dronele au blocat aeroporturile din Copenhaga și Aalborg

Marți, aeroportul din Copenhaga a fost paralizat de prezența dronelor, iar joi, 25 septembrie, o situație similară a avut loc la Aalborg.

„Nu am confirmat încă, dar unii oameni cred că au văzut o dronă acolo. Prin urmare, aeroportul a decis să închidă spațiul aerian”, a declarat poliția pentru cotidianul „Dagbladet”.

Zborurile au fost reluate după aproximativ o oră, dar trei curse de sosire și una de plecare au fost anulate. Autoritățile investighează dacă aceste incidente sunt parte a unui atac hibrid, menit să testeze reacția NATO.

Descoperirea șocantă a presei: o navă rusească ascunsă lângă Langeland

Ziarul danez „Ekstra Bladet” a surprins din elicopter o navă de debarcare a Flotei Baltice rusești, „Aleksandr Shabalin”, care zăcea fără semnal de urmărire la doar 12 kilometri de insula Langeland.

🇩🇰🇷🇺 WATCH: Danish outlet Ekstra Bladet spotted the Russian landing ship Aleksandr Shabalin just 12 km off Langeland with its AIS off during recent days of drone chaos over Denmark. Experts warn the Baltic Fleet vessel may have supported or coordinated hybrid operations. pic.twitter.com/54XVctNvTr — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) September 26, 2025

Nava ar fi staționat acolo zile întregi, chiar în perioada atacurilor cu drone. Distanța până la aeroporturile afectate și bazele militare daneze este de 70–270 de kilometri, ceea ce ridică întrebarea dacă au fost dronele lansate de pe această navă?

Ce este „Aleksandr Shabalin”

Aleksandr Shabalin” este o navă de debarcare mare din Flota Baltică a Rusiei, având baza principală la Kaliningrad. A fost construită în 1985, în perioada sovietică, și este concepută pentru transportul rapid al trupelor și al tehnicii de luptă direct pe uscat, în zone de coastă.

Nava are o capacitate impresionantă: poate transporta până la zece tancuri și aproximativ 340 de soldați. Este dotată cu tunuri antiaeriene, tunuri automate și lansatoare de rachete, ceea ce o transformă nu doar într-un vehicul de transport, ci și într-o platformă de luptă complet echipată.

De-a lungul timpului, „Aleksandr Shabalin” a fost implicată în mai multe misiuni militare ale Rusiei, inclusiv în operațiuni legate de războiul din Siria. Prin natura sa, poate acționa și ca navă de sprijin pentru operațiuni hibride, fiind capabilă să servească drept bază plutitoare pentru echipamente moderne, inclusiv drone.

Guvernul danez acuză un atac hibrid

Prim-ministrul Mette Frederiksen a transmis un mesaj video în care a avertizat cetățenii: „În ultimele zile, Danemarca a fost victima unor atacuri hibride.” Ea a adăugat că astfel de incidente „s-ar putea înmulți”.

Denmark has in recent days been subjected to ‘hybrid attacks involving drones over critical military and civilian sites, prime minister Mette Frederiksen said in a video statement https://t.co/OUi565hG6f pic.twitter.com/OFiUxv3pdz — Reuters (@Reuters) September 26, 2025

Jens Jespersen, anchetator principal la poliția din Copenhaga, a declarat că dronele folosite sunt „mult mai mari decât modelele disponibile în comerț și par controlate la un nivel înalt de profesionalism”.

NATO reacționează: Franța își oferă sprijinul

Președintele Emmanuel Macron a asigurat-o pe Frederiksen de „solidaritatea necondiționată” a Franței. Parisul este pregătit să ajute la evaluarea situației și să contribuie la securizarea spațiului aerian danez.

Observatorii militari cred că Rusia ar putea testa noi forme de război hibrid, folosind navele de război pe post de baze plutitoare pentru drone, cu misiunea de a spiona NATO și de a provoca haos.

Ca de obicei, Moscova respinge acuzațiile. „Sunt afirmații nefondate”, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. La rândul său, ambasadorul Rusiei la Copenhaga, Vladimir Barbin, a acuzat Occidentul că „provoacă o confruntare militară cu Rusia”.

