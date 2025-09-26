Dronele au blocat aeroporturile din Copenhaga și Aalborg

Marți, aeroportul din Copenhaga a fost paralizat de prezența dronelor, iar joi, 25 septembrie, o situație similară a avut loc la Aalborg.

„Nu am confirmat încă, dar unii oameni cred că au văzut o dronă acolo. Prin urmare, aeroportul a decis să închidă spațiul aerian”, a declarat poliția pentru cotidianul „Dagbladet”.

Zborurile au fost reluate după aproximativ o oră, dar trei curse de sosire și una de plecare au fost anulate. Autoritățile investighează dacă aceste incidente sunt parte a unui atac hibrid, menit să testeze reacția NATO.

Descoperirea șocantă a presei: o navă rusească ascunsă lângă Langeland

Ziarul danez „Ekstra Bladet” a surprins din elicopter o navă de debarcare a Flotei Baltice rusești, „Aleksandr Shabalin”, care zăcea fără semnal de urmărire la doar 12 kilometri de insula Langeland.

Nava ar fi staționat acolo zile întregi, chiar în perioada atacurilor cu drone. Distanța până la aeroporturile afectate și bazele militare daneze este de 70–270 de kilometri, ceea ce ridică întrebarea dacă au fost dronele lansate de pe această navă?

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Ce este „Aleksandr Shabalin”

Aleksandr Shabalin” este o navă de debarcare mare din Flota Baltică a Rusiei, având baza principală la Kaliningrad. A fost construită în 1985, în perioada sovietică, și este concepută pentru transportul rapid al trupelor și al tehnicii de luptă direct pe uscat, în zone de coastă.

Nava are o capacitate impresionantă: poate transporta până la zece tancuri și aproximativ 340 de soldați. Este dotată cu tunuri antiaeriene, tunuri automate și lansatoare de rachete, ceea ce o transformă nu doar într-un vehicul de transport, ci și într-o platformă de luptă complet echipată.

De-a lungul timpului, „Aleksandr Shabalin” a fost implicată în mai multe misiuni militare ale Rusiei, inclusiv în operațiuni legate de războiul din Siria. Prin natura sa, poate acționa și ca navă de sprijin pentru operațiuni hibride, fiind capabilă să servească drept bază plutitoare pentru echipamente moderne, inclusiv drone.

Guvernul danez acuză un atac hibrid

Prim-ministrul Mette Frederiksen a transmis un mesaj video în care a avertizat cetățenii: „În ultimele zile, Danemarca a fost victima unor atacuri hibride.” Ea a adăugat că astfel de incidente „s-ar putea înmulți”.

Jens Jespersen, anchetator principal la poliția din Copenhaga, a declarat că dronele folosite sunt „mult mai mari decât modelele disponibile în comerț și par controlate la un nivel înalt de profesionalism”.

NATO reacționează: Franța își oferă sprijinul

Președintele Emmanuel Macron a asigurat-o pe Frederiksen de „solidaritatea necondiționată” a Franței. Parisul este pregătit să ajute la evaluarea situației și să contribuie la securizarea spațiului aerian danez.

Observatorii militari cred că Rusia ar putea testa noi forme de război hibrid, folosind navele de război pe post de baze plutitoare pentru drone, cu misiunea de a spiona NATO și de a provoca haos.

Ca de obicei, Moscova respinge acuzațiile. „Sunt afirmații nefondate”, a spus Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin. La rândul său, ambasadorul Rusiei la Copenhaga, Vladimir Barbin, a acuzat Occidentul că „provoacă o confruntare militară cu Rusia”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Viva.ro
Ilie Bolojan vine cu cea mai bună veste a anului! Românii nici că s-au așteptat la așa decizie. Nimeni NU spera la asta tocmai acum. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp a făcut mare vâlvă
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
GSP.RO
Din 1995 a locuit în Spania, acum s-a întors în România și e șocat: „Arată jalnic! Ne-am întors cu 40 de ani în urmă, m-a apucat depresia”
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
GSP.RO
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Parteneri
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Libertateapentrufemei.ro
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă
Tvmania.ro
Cum arată vila fabuloasă a lui Irinei Fodor: peste 30 de soiuri de trandafiri și camere ca din revistă

Alte știri

Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare a pensiilor: statul nu are bani pentru majorări
Știri România 13:12
Pensionarii au plătit degeaba pentru adeverințele de recalculare a pensiilor: statul nu are bani pentru majorări
Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă
Știri România 11:49
Mitul imigranților asiatici, din Nepal și Sri Lanka, demontat: 2 din 3 imigranți sunt români reveniți acasă
Parteneri
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Adevarul.ro
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu laudă FCSB-ul după victoria cu Eagles: “Mi-aş dori să arate aşa şi naţionala României”. Laude pentru Târnovanu: “A fost senzaţional! Am greşit cu Moldovan”
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă

Monden

Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Mesajul sugestiv al actriței: „Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă”. Ce a zis despre soțul Radu și copii
Stiri Mondene 13:11
Dana Rogoz a împlinit 40 de ani. Mesajul sugestiv al actriței: „Cât de multe lucruri îmi mai doresc încă”. Ce a zis despre soțul Radu și copii
Cum a apărut manechinul Irina Motoc la „Milano Fashion Week”. Apariție spectaculoasă pe podiumul din Italia
Stiri Mondene 12:50
Cum a apărut manechinul Irina Motoc la „Milano Fashion Week”. Apariție spectaculoasă pe podiumul din Italia
Parteneri
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elle.ro
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Parteneri
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
TVMania.ro
Paula Seling, dezvăluiri cu ochii în lacrimi despre fiica adoptivă: „Ea este un copil foarte iubit”. Ce pasiune are Elena
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
ObservatorNews.ro
Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
GSP.ro
Incidente grave la România - Ungaria! Fanii români au intrat pe parchet și s-au bătut cu jandarmii » Calificarea la CE de futsal a fost decisă în ultimele două minute
Parteneri
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Mediafax.ro
Cum deosebești o gripă de COVID? Cazurile ambelor virusuri cresc odată cu toamna
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Wowbiz.ro
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
KanalD.ro
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă

Politic

Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
Politică 09:44
Nunta lui Nicușor Dan cu Mirabela Grădinaru este „o chestiune personală”. Noile declarații ale președintelui despre eveniment: „Gândim absolut la fel”
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Politică 08:00
La ce oră se deschid secțiile de votare la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali surprinde după victoria FCSB: “Mi-a fost frică de un dezastru!”. Îl cere titular pe Târnovanu la națională: “Obligatoriu cu Austria!”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt