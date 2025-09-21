Vizibilitatea eclipsei

Observatorii vor putea vedea luna părând să „muște” din soare. Momentul maxim al eclipsei va fi la ora 15.41 EDT (22:41 în România), când luna va acoperi cea mai mare porțiune a discului solar.

Vizibilitatea și momentul exact al fenomenului variază în funcție de locația observatorului.

Este important ca cei interesați să verifice condițiile locale pentru a determina cea mai bună oră de observare în zona lor.

Experții recomandă utilizarea echipamentelor speciale pentru observarea în siguranță a eclipsei. Privitul direct al soarelui poate cauza leziuni oculare grave.

Acest eveniment astronomic oferă o oportunitate rară de a observa interacțiunea dintre Lună și Soare pe cerul diurn. Astronomii amatori și profesioniști așteaptă cu nerăbdare acest fenomen spectaculos.

Ce este o eclipsă de soare parțială?

O eclipsă parțială de Soare este un fenomen astronomic care are loc atunci când Luna se interpune între Pământ și Soare, dar nu acoperă complet discul solar din cauza unui aliniament imperfect între cele trei corpuri cerești. Astfel, o parte din Soare rămâne vizibilă, iar gradul de acoperire variază în funcție de poziția observatorului.

Fenomenul poate fi văzut dintr-o zonă extinsă a globului, în special în afara benzii unde eclipsa este totală. Această eclipsă parțială poate arăta ca o semilună luminoasă pe cer și poate părea că Luna acoperă aproape complet Soarele în anumite puncte.