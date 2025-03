Eclipsa totală de Lună, vizibilă și din România

Potrivit News.ro, Luna va intra în umbra Pământului timp de 65 de minute, căpătând o nuanță roșiatică intensă, fenomen cunoscut sub numele de „Lună de sânge”.

În România, eclipsa va fi parțial vizibilă. Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu anunță că faza de Lună Plină se va produce vineri, la ora 8.54. Din țara noastră se va putea observa doar începutul eclipsei, înainte ca Luna să apună.

Vizibilitate globală pentru eclipsa totală de Lună

Deși eclipsa va avea loc simultan în întreaga lume, cele mai bune condiții de observare vor fi în America de Nord și de Sud. Europenii vor putea vedea fenomenul la apusul Lunii, în timp ce asiaticii îl vor observa la răsărit. Punctul de maximă eclipsă se va situa deasupra Oceanului Pacific.

Durata totală a eclipsei va fi de peste șase ore. Luna Plină va atinge iluminarea maximă vineri, 14 martie, la ora 2.55 a.m. ET. Conform NASA, eclipsa totală va face ca Luna să apară roșie începând de joi, 13 martie, până a doua zi, în funcție de fusul orar.

Vizibilitate pe continente pentru eclipsa totală de Lună

America de Nord va beneficia de vizibilitatea completă a eclipsei în toate cele 50 de state, inclusiv Alaska și Hawaii, precum și în Canada și Mexic. În America de Sud, majoritatea țărilor vor putea observa întregul fenomen, cu faza de totalitate vizibilă din Brazilia, Argentina și Chile după miezul nopții de 14 martie.

Recomandări Cum a ajuns în faliment o fabrică veche de 100 de ani, care putea produce 10 milioane de perechi de șosete pe an. „Era o activitate uriașă, în trei schimburi”

Europa de Vest, inclusiv Spania, Franța și Regatul Unit, va putea vedea faza de totalitate în primele ore ale dimineții de 14 martie, înainte de apusul Lunii. În Africa de Vest, țări precum Capul Verde, Maroc și Senegal vor observa totalitatea eclipsei în zorii zilei de 14 martie. Locuitorii Noii Zeelande vor putea vedea doar ultimele etape ale eclipsei, Luna fiind deja parțial umbrită la răsăritul din 14 martie.

Vizibilitate limitată în Europa pentru „Luna de sânge”

Europa va avea parte de o vizibilitate redusă a acestei eclipse totale de Lună. În Londra, faza penumbrală va fi vizibilă de la ora 3.47 a.m. GMT pe 14 martie, iar faza parțială de la ora 5.09 a.m. GMT. Cu toate acestea, Luna Plină va apune la 6.22 a.m. GMT, chiar înainte de începerea totalității.

Locațiile situate mai la vest vor beneficia de o vizibilitate ceva mai bună. În Cardiff, Țara Galilor, totalitatea va începe la 6.26 a.m. GMT, cu 10 minute înainte de apusul local al Lunii. În Dublin, apusul local al Lunii va avea loc la 6.48 a.m. GMT.

Cele mai bune condiții de observare din Europa se vor înregistra în Islanda și Groenlanda. În Reykjavik, Islanda, totalitatea va avea loc între 06.26 și 7.31 a.m. GMT, iar apusul local al Lunii va fi la 7.58 a.m.

Recomandări Care sunt pașii pe care Ucraina și Rusia ar trebui să îi respecte pentru a ajunge la un armistițiu durabil STUDIU

„Luna viermilor de sânge”

Această Lună Plină din martie mai este cunoscută și sub numele de „Luna viermilor”. Potrivit Old Farmer’s Almanac, această denumire ar putea proveni de la viermii de pământ care apar odată cu apropierea primăverii. Alte denumiri populare pentru Luna Plină din martie includ Luna vulturului, Luna gâștei, Luna corbului care se întoarce, Luna zahărului, Luna vântului puternic și Luna ochilor dureroși. Fenomenul „Lunii sângerii” va începe înainte ca Luna Plină să atingă iluminarea maximă.

Eclipsa va debuta joi, 13 martie, la ora 11.57 p.m. EDT, când Luna va intra în umbra Pământului. Întunecarea treptată a Lunii va deveni vizibilă în jurul orei 1.09 a.m. vineri. Luna va fi complet umbrită între orele 2.26 a.m. și 3.31 a.m., cu cea mai bună oportunitate de observare a Lunii roșii în jurul orei 2.59 a.m.

Culoarea roșu-portocalie a Lunii în timpul eclipsei este cauzată de lumina solară care traversează atmosfera Pământului înainte de a ajunge pe suprafața lunară. Acest fenomen optic face ca Luna să capete o nuanță roșiatică spectaculoasă. Această eclipsă totală de Lună reprezintă un eveniment astronomic rar și fascinant, oferind o oportunitate unică de a observa interacțiunea dintre Pământ, Lună și Soare.

Recomandări Europa a ripostat dur în prima zi de tarife impuse de Donald Trump la oțel și aluminiu. Cum sunt taxate mărfurile americane

Deși vizibilitatea va varia în funcție de locație, fenomenul va putea fi admirat de milioane de oameni din întreaga lume, marcând un moment special în calendarul astronomic al anului 2025.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe Mama lui Elon Musk se plânge de mesajul unei românce: „Primesc zilnic astfel de mesaje”

Urmărește-ne pe Google News