Lasconi a criticat dur ordonanțele guvernului privind reducerea de personal în administrația publică locală și blocarea unor proiecte pe fonduri europene, avertizând că acestea duc România spre haos și pot genera suspendarea președintelui în următorii ani.

„Fac apel la Președintele României să intervină urgent, să oprească nebunia cu Ordonanțele ucigătoare! În acest moment puteți opri intrarea României în haos. Dacă nu veți face asta, la sfârșitul anului românii vor realiza că după ce am avut zece ani un dulap călător la Cotroceni ne-am trezit cu o noptieră. Nu vreau să am dreptate, însă ce se întâmplă acum ar putea duce la suspendarea dumneavoastră din funcție în maximum trei ani și la un viitor periculos pentru țară”, a scris Lasconi pe Facebook.

Ea a acuzat lipsa de viziune a statului, subliniind că prin deciziile luate de Guvern primarii au fost transformați „într-un soi de notari” și că există riscul să pună „lacăt pe Primărie”.

„Sună bine și populist să dai oameni afară din primării. Avem aproape două sute de agenții și institute, companii de stat, toate găuri negre pentru bugetul țării. De ce nu le desființați? Acolo chiar se taie frunze la câini. Ce rol au pe lume consiliile județene? Ce e cu dezmățul angajărilor în administrația centrală, la București? Ce e cu sumele forfetare nesimțite ale parlamentarilor? Ce spuneți de cheltuielile cu combustibilul și cu mașinile statului? Mașini fără GPS cu care deputații, miniștrii și funcționarii se plimbă oriunde au chef, inclusiv în concediu. Și pot continua… Situațiile sunt diferite de la primărie la primărie. La Câmpulung dacă voi trimite 45 la sută din oameni acasă pot să pun lacăt pe Primărie”, a transmis fosta candidată la președinție.

„Îmi e greu să înțeleg tăcerea majorității primarilor. Înțeleg că partidele din care facem parte sunt în acest moment la guvernare, însă ce fac acum miniștrii și premierul e sinucidere curată. Peste trei ani singura soluție pare să fie emigrarea. Suntem pe un butoi cu pulbere și premierul împreună cu miniștrii se joacă cu chibriturile”, a conchis Lasconi, care a făcut un apel la președinte să intervină constituțional și la premierul Bolojan să organizeze o dezbatere cu toți primarii.

Elena Lasconi a rezistat în funcția de președinte USR exact un an, pentru că a devenit președinta partidului în iunie 2024. Ea a candidat în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 și a ieșit pe locul doi, după Călin Georgescu, dar CCR a anulat rezultatele.

Ulterior, la alegerile prezidenţiale din mai 2025 (primul tur), a obținut doar 2,7% din voturi, clasându-se pe locul 5, după George Simion, Nicușor Dan, Crin Antonescu și Victor Ponta, motiv pentru care și-a dat demisia. Lasconi a fost însă trădată de Dominic Fritz și Ionuț Moșteanu, care au întors armele contra propriei șefe și au preluat partidul cu o lună înaintea alegerilor ca să îl susțină pe Nicușor Dan, care avea să devină președinte. După aceea, Moșteanu a devenit ministrul USR al Apărării.

Lasconi a avertizat încă din aprilie în privința lui Nicușor Dan: „Va fi un preşedinte marionetă, o variantă mai nefericită a lui lohannis”.

