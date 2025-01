Elon Musk și salutul care a aprins internetul, la inaugurarea lui Donald Trump: „Yesssss” | VIDEO

Gestul controversat al lui Elon Musk

În cadrul evenimentului de la Capital One Arena din Washington, Musk a urcat pe scenă în aplauze, ridicându-și brațele în sus și exclamând „Yesssss”.

„Aceasta nu a fost o victorie obişnuită. Aceasta a fost o răspântie în drumul civilizaţiei umane. Aceasta chiar a contat. Vă mulţumesc pentru că aţi făcut-o posibilă! Vă mulţumesc”, a spus Elon Musk.

Elon Musk a făcut un salut controversat la ceremonia de învestire a lui Donald Trump – Foto Profimedia

Ulterior, muşcându-şi buza de jos, s-a bătut cu mâna dreaptă peste inimă, cu degetele larg desfăcute, apoi şi-a întins braţul drept, emfatic, într-un unghi ascendent, cu palma în jos şi degetele împreunate.

Fake News Media lies about Elon Musk again. This was not a "Nazi" gesture. Elon was gesturing that his heart goes out to the crowd.



Context matters. pic.twitter.com/nx00j95pz1 — Wojciech Pawelczyk (@WojPawelczyk) January 20, 2025

Apoi s-a întors şi a făcut acelaşi gest cu mâna către mulţimea din spatele său. Iar a provocat discuții aprinse pe rețelele sociale.

Recomandări Victor Ponta, obligat să-l despăgubească pe fostul procuror Mircea Negulescu cu 25.000 de lei. Instanța, despre acuzațiile lansate de fostul premier la România TV: „Erau plăsmuiri”

„Inima mea este alături de voi. Datorită vouă viitorul civilizaţiei este asigurat”, a mai spus Musk, în timp ce îşi încheia gestul.

A fost sau nu salut nazist?

Publicația Jerusalem Post a întrebat: „A executat Elon Musk un Sieg Heil la inaugurarea lui Trump?”, în timp ce utilizatorii platformei X au avut opinii împărțite.

Unii l-au apărat pe Musk, argumentând că gestul său a fost un simbol al emoției și recunoștinței, sugerând că transmitea mesajul „inima mea este alături de voi”.

Totuși, Liga Anti-Defăimare (ADL) a declarat că gestul miliardarului pare să fi fost doar o expresie a entuziasmului său.

ADL a încercat să calmeze controversele: „Se pare că Elon Musk a făcut un gest ciudat într-un moment de entuziasm, nu un salut nazist, dar, din nou, apreciem că oamenii sunt la limită”.

După discurs, Musk a postat pe rețeaua sa socială X un videoclip editat, eliminând momentul controversat. Comentariul său a fost: „Viitorul este atât de interesant”.

The future is so exciting!! https://t.co/TjuDeRNaul — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2025

Recomandări Călin Georgescu și Crin Antonescu, în turul 2 la alegerile prezidențiale 2025, arată primul sondaj din acest an. Ce procente au Nicușor Dan și George Simion

Musk a fost recent criticat pentru sprijinul său față de partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), un grup anti-imigrație catalogat drept extremist de către autoritățile germane. Miliardarul a găzduit o emisiune cu liderul partidului pe platforma sa, la începutul lunii.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News