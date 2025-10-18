Ideea unui tunel submarin între cele două țări

Dmitriev a făcut referire la documente publicate de fostul președinte american John F. Kennedy, care includeau un plan pentru un astfel de tunel, numit la acea vreme „Podul de Pace Kennedy-Hrușciov”. Acum, oficialul rus propune ca noul proiect să fie numit „Tunelul Putin-Trump”.

Dmitriev susține că acest coridor de transport ar putea deschide oportunități pentru dezvoltarea comună a resurselor. Tunelul, cu o lungime de 112 kilometri, ar crea locuri de muncă și ar stimula economiile ambelor țări.

Costuri și tehnologie

Deși estimările tradiționale pentru un astfel de proiect se ridică la 65 de miliarde de dolari, Dmitriev sugerează că folosind tehnologia companiei The Boring Company a lui Elon Musk, costul ar putea fi redus la mai puțin de 8 miliarde de dolari. El estimează că proiectul ar putea fi finalizat în aproximativ opt ani.

Propunerea lui Dmitriev vine în urma unei convorbiri telefonice între președinții Trump și Putin. Conform consilierului prezidențial rus, Iuri Ușakov, Trump a subliniat că încheierea conflictului din Ucraina ar deschide perspective enorme pentru cooperarea economică ruso-americană.

Obstacole în calea păcii

Vicepreședintele american J.D. Vance a remarcat că administrația SUA nu vede încă disponibilitatea Moscovei și a Kievului de a pune capăt conflictului. El a menționat că un obstacol major este tendința conducerii ruse de a supraevalua performanțele armatei sale pe câmpul de luptă.

Cu toate acestea, Vance și-a exprimat încrederea în capacitatea lui Trump de a realiza pacea, adăugând: „Singura întrebare este cât timp va dura”.

