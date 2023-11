Aceasta citează surse din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) care spun că supravegherea companiilor care vând asigurări în baza pașaportului european se face de către autoritatea din statul care le-a autorizat, iar în Bulgaria nu există schemă de garantare a asigurărilor facultative.

Firmele deținute de Eurohold care vând asigurări în România sunt Euroins Insurance AD și Euroins Life EAD, acestea fiind reprezentate în România de firma Phoenix MGA Services SRL.

Aceasta din urmă a fost înființată în vara acestui an, are sediul în București, un capital de 100.000 de lei și este controlată integral de Euroins Insurance AD din Bulgaria.

Conform sursei citate, firma a semnat contracte cu brokeri de asigurări și intermediari, iar aceștia vând în special asigurări de transport marfă și de răspundere civilă pentru răspunderea transportatorilor.

Grupul bulgar a confirmat reînceperea operațiunilor pe piața românească, dar acuză ASF că încearcă să intimideze brokerii să nu vândă produse ale sale.

„Euroins Bulgaria a crescut acum operațiunile sale în zona produselor de asigurare non-RCA și a început să ofere în mod activ produse de asigurare non-RCA pe piața românească sub FoS. Toate autoritățile de reglementare competente, inclusiv cele române, au fost sesizate în acest sens”, spune grupul bulgar.

„Din 2007, informațiile despre această autorizație sunt publicate pe site-ul ASF. În ultimele două luni, am observat că aceste informații au fost retrase de actuala conducere a ASF de pe website, echivalent cu încălcarea legislației UE și române”, conform Euroins Insurance Group.

Am dori să nu menționăm brokerii și intermediarii prin care am început să furnizăm produse de asigurare în România pentru că se pare că Autoritatea de Supraveghere Financiară a început să amenințe și să pună partenerii noștri locali sub o presiune uriașă pentru a ne bloca serviciile, ceea ce reprezintă încă o încălcare brutală a legislației naționale și comunitare, făcută de înalți reprezentanți ai acestei autorități.