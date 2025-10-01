Tim Burchett, membru al comisiei care investighează OZN-urile, spune că au existat observații frecvente ale unor obiecte neidentificate în anumite zone marine adânci de lângă coasta SUA.

Potrivit congresmenului, personalul marinei americane a raportat urmărirea unor obiecte subacvatice care se deplasează cu viteze extraordinare, depășind cu mult capacitățile tehnologiei militare actuale.

„5 sau 6 baze subacvatice”

Politicianul american de rang înalt susține că extratereștrii s-ar putea ascunde în „5 sau 6” baze subacvatice în apropierea Insulelor Bahamas, o țară insulară în arhipelagul Lucayan, cu mai mult de 700 de insule și atoli din Oceanul Atlantic.

Congresmenul Tim Burchett, membru al Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților care investighează rapoartele privind OZN-urile, crede că „entități” extraterestre avansate ar putea trăi în zone subacvatice adânci și nemonitorizate de pe Pământ.

Burchett afirmă că au existat frecvente observații ale unor „obiecte neidentificate în jurul a 5 sau 6 zone specifice din apele adânci de lângă coasta SUA”.

El susține că este posibil ca entități necunoscute să trăiască sub apă, având în vedere cât de puține se știu despre ocean în comparație cu suprafața Lunii.

„Vehicule subacvatice care se deplasează cu zeci de kilometri pe oră”

„Este personal naval care îmi spune că avem aceste observații, aceste vehicule subacvatice pe care le urmăresc și care se deplasează cu sute de mile pe oră, iar ce avem noi mai bun face poate puțin sub 40 de mile pe oră (64 km/ h). Deci am multe întrebări despre aceste lucruri”, a spus Burchett.

Dr. Michael Salla, un cercetător al fenomenelor extraterestre, consideră că cea mai probabilă locație pentru bazele extraterestre subacvatice ar fi o regiune din Oceanul Atlantic în apropierea Insulelor Bahamas.

Ce este „Limba Oceanului”

El a declarat, pentru podcastul „Redacted”: Chiar lângă se află Tongue of the Ocean (TOTO – „Limba Oceanului”), care este o parte foarte adâncă a oceanului acolo în Bahamas. Se adâncește imediat la aproximativ 3.000 de picioare (circa 914 metri). Deci este ideal pentru un submarin. Dar este și un loc unde oamenii au văzut multe OZN-uri, multe vehicule subacvatice intrând și ieșind din apă”.

TOTO este o depresiune în formă de U, cu fund relativ plat, care măsoară aproximativ 30 pe 240 de kilometri. Adâncimea sa variază treptat de la 1.100 metri în sud până la 2.000 metri în nord.

În noiembrie anul trecut, Congresul SUA a audiat mărturii despre obiecte misterioase care „ieșeau din sau se scufundau în” apă.

Imagini cu o „sferă ieșind din ocean și fiind întâmpinată de o altă sferă”

Investigatorul Michael Shellenberger a declarat că are o sursă care susține că a văzut imagini cu o „sferă ieșind din ocean și fiind întâmpinată de o altă sferă”.

Shellenberger a afirmat în fața Congresului că Pentagonul ar derula un program secret de recuperare și inginerie inversă a OZN-urilor numit Immaculate Constellation.

Deși Pentagonul a negat categoric afirmațiile lui Shellenberger, dezbaterea privind posibilele baze extraterestre subacvatice rămâne deschisă, stârnind în continuare interes și speculații.

