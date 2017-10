Facebook a demarat testarea serviciului de tip paywall, prin care trusturile de presă pot oferi știri pe bani pe rețeaua de socializare.

Acest tip de serviciu a fost anunțat de Mark Zuckerberg încă din luna august și presupune plata de către utilizatori a unui abonament pentru acces complet la știrile, repoartajele și anchetele publicațiilor.

„Netflix pentru știri”

Facebook oferă două opțiuni ziarelor și revistelor care vor să intre în program. O primă variantă reprezintă un sistem contorizat care permite citirea gratuită a 10 materiale pe lună, după care este necesară abonarea.

A doua lasă la latitudinea presei să aleagă ce materiale sunt gratuite și care necesită plată. Acestea vor fi probabil marcate cu un semn distinctiv pentru a arăta utilizatorilor că necesită abonament.

Utilizatorii care doresc să se aboneze sunt îndrumați de către Facebook către site-urile trusturilor de presă, ceea ce înseamnă că ziarele și revistele care vor să intre în program pot păstra 100% din venituri, scrie TechCrunch.

Apple vrea 30% din banii de abonamente

Redirecționarea utilizatorilor departe de Facebook este un mare câștig pentru companiile media. Apple nu dorește implementarea unui proces similar, susținând că încalcă regulile de publicare, ceea ce înseamnă că vrea 30% din veniturile obținute, la fel ca în cazul aplicațiilor.

Din acest motiv, facilitatea nu va fi prezentă în aplicația Facebook de iOS, ci doar pe Android.

Ce trusturi de presă participă la program

Primele trusturi de presă care participă la test sunt Bild, The Boston Globe, The Economist, grupul Hearst (The Houston Chronicle și The San Francisco Chronicle), La Repubblica, Le Parisien, Spiegel, The Telegraph și Washington Post.

De asemenea, participă și trustul american tronc, prin ziarele The Baltimore Sun, The Los Angeles Times, and The San Diego Union-Tribune.

Paywall-ul Facebook va începe să fie vizibil în următoarele săptămâni tuturor utilizatorilor care urmăresc publicaţiile care participă la acest test.

Facebook, sub presiunea Congresului SUA

Demararaea programului de abonări vine în contextul în care Facebook se află sub o imensă presiune din cauza investigațiilor Congresului american cu privire la amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din SUA și propagarea de știri false, manipulări și mesaje rasiste ori xenofobe.

Facebook a recunoscut recent că a primit reclame în valoare de 100.000 de dolari de la persoane și companii din Rusia care au legătură cu ”fabrica de trolli”, o entitate în care sute de angajați postează mesaje pro-Kremlin pe rețele sociale și forumurile ziarelor din întreaga lume.

Aceste mesaje au fost vizionate de 10 milioane de americani anul trecut.

Oferirea de abonamente pe Facebook ar putea aduce venituri mai mari trusturilor de presă, ceea ce mai departe ar duce la un conținut de calitate care să fie răspândit pe rețeaua socială.