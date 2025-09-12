Agonia prelungită

Aceasta este suma solicitată pentru despăgubiri de familiile Biancăi Doroș (23 de ani), Patriziei Cormoș (20 de ani) și a lui Cristian Molnar (25 de ani), cei trei tineri care și-au pierdut viața în accidentul de la Natisone pe 31 mai 2024. Aceștia au sfârșit luați de ape în Italia, după ce au fost surprinși de o viitură.

Avocatul familiilor victimelor, Maurizio Stefanizzi, a precizat că procesul este îndreptat împotriva celor trei pompieri și a unei asistente medicale din Sores, aceștia fiind deja puși sub acuzare pentru întârzierea operațiunii de salvare.

Potrivit avocatului, suma solicitată în instanță implică răspunderea solidară a angajatului public și a instituției de care aparține, respectiv Ministerul de Interne, în timp ce pentru asistenta medicală din Sores este compania regională de coordonare sanitară, ARCS.

„Suferința părinților”, scrie Stefanizzi, „a fost amplificată de agonia lor prelungită. Tinerii s-au înecat după ce au așteptat mai mult de 40 de minute ca cineva să-i salveze, iar familiile lor au trăit aceste momente interminabile de angoasă aproape în direct la televizor. Acest lucru le-a provocat o traumă psihologică și mai profundă.”

Recomandări Noi detalii din ancheta criminalului Emil Gânj. Cine îl protejează pe bărbatul care a omorât-o pe Anda Gyurca: „Doarme în pat și mănâncă ciorbă!”

Patrizia Cormos, rezidentă în Campoformido, era studentă în anul II la Academia de Belle-Arte din Udine. În ziua fatidică, fata avusese un examen, iar după prânz a mers să se întâlnească cu cei doi prieteni ai săi, Bianca și Cristian, care veniseră să o viziteze.

Au murit îmbrățișați

Bianca Doros venise cu câteva zile înainte de tragedie din România ca să-și viziteze părinții, care locuiesc la Udine, împreună cu iubitul ei, Cristian Casian Molnar. Tânărul locuia în Austria, dar avea domiciliul în Udine.

Potrivit presei italiene, cei trei s-au oprit la mica plaja de pe râul Natisone, sub Podul Roman din Premariacco, pentru a se relaxa și a face câteva fotografii, când au fost surprinși de viitură, în jurul orei locale 13.30. Deși unaa dintre fete a sunat la serviciul de urgență de mai multe orii pentru a cere ajutor, acesta a întârziat nepermis de mult.

Un trecător i-a zărit de pe pod și le-a spus să-și păstreze calmul. Ulterior, numeroase alte persoane s-au oprit pe pod și au urmărit neputincioase scena dramatică în care cei trei, prinși de curent, se țineau strâns în brațe, încercând să ţină piept curenţilor.

Pompierii ajunși la fața locului au încercat să se apropie de ei cu o macara, le-au aruncat o frânghie, dar tinerii nu au reușit să o prindă. Au fost luaţi de curent şi li s-a pierdut urma.

„Apa nu iartă. Era o diferență de altitudine de 4-5 metri și Patrizia, Bianca și Cristian erau la margine, pe un fel de deal. Când viitura a ajuns la ei, pietrișul a dispărut sub picioarele lor, iar tinerii inevitabil au alunecat și au fost târâți de curent”, a declarat Michele De Sabata, primarul Premariacco, citat de Corriere Del Veneto.











Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE