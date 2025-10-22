Burcu Yesilyurt, care locuiește în Kew, a spus că a crezut că acționează „responsabil” atunci când a turnat o cantitate mică de cafea din cana ei reutilizabilă în canal, pentru a evita riscul de a o vărsa în autobuzul pe care urma să-l ia spre serviciu.

Lege: e infracțiune să arunci deșeuri care să polueze solul sau apa, inclusiv în canale

Spre surprinderea ei, a fost oprită imediat de trei agenți de control la stația de autobuz de lângă gara Richmond și amendată în temeiul Secțiunii 33 din Legea privind protecția mediului din 1990.

Consiliul districtului Richmond-upon-Thames spune că agenții săi „au acționat profesionist și obiectiv” și că amenda a fost aplicată în conformitate cu politicile instituției.

„Am văzut că autobuzul se apropia, așa că am turnat restul de cafea. Nu era mult, doar puțin”, a povestit Yesilyurt. „Imediat ce m-am întors, am observat trei bărbați, agenți de ordine, care au venit în fugă spre mine și m-au oprit”, a continuat femeia.

Aceasta spune că a crezut că vor să-i spună ceva legat de autobuz când a fost oprită, pe 10 octombrie, și că „nu avea nicio idee” că turnarea lichidelor într-un canal de scurgere este ilegală. „A fost destul de șocant”, a mărturisit ea.

Burcu Yesilyurt a spus că i-a întrebat pe agenți dacă există semne sau informații care să avertizeze oamenii despre această lege, dar nu a primit niciun răspuns.

Articolul 33 al Legii privind protecția mediului din 1990 prevede că este o infracțiune să arunci sau să elimini deșeuri într-un mod care ar putea polua solul sau apa, inclusiv prin turnarea lichidelor în canalele stradale.

Amenda redusă, dacă e plătită în 14 zile

Femeia din Londra a fost amendată cu 172 de lire euro, sumă ce poate fi redusă la 115 euro, dacă este plătită în termen de 14 zile.

Ea a declarat că interacțiunea cu agenții a fost „destul de intimidantă” și că s-a simțit „tulburată” când a ajuns la serviciu.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Richmond a precizat că imaginile de pe camerele corporale ale agenților au fost verificate și că instituția „nu este de acord cu afirmațiile potrivit cărora aceștia ar fi fost agresivi”.

„Imaginile confirmă că agenții au acționat profesionist și au fost atenți la circumstanțe”, a adăugat acesta.

Ce spune poliția că trebuia să facă femeia cu cafeaua rămasă

Yesilyurt a spus că, atunci când i-a întrebat pe ofițeri ce ar fi trebuit să facă cu restul de cafea, agenții i-au spus că ar fi trebuit să o arunce într-un coș de gunoi din apropiere.

Ea a explicat că intenția ei a fost să se comporte responsabil și să evite să arunce deșeurile. „Mi se pare nedrept. Cred că amenda e exagerată și deloc proporționată”, a adăugat femeia.

Yesilyurt a cerut ca legea să fie explicată mai clar, prin panouri amplasate lângă coșurile de gunoi și stațiile de autobuz.

Deocamdată, ea nu a plătit amenda și a depus o plângere la primărie.

„Nimănui nu-i place să primească o amendă, iar noi încercăm întotdeauna să aplicăm politicile noastre cu echitate și înțelegere. Suntem dedicați protejării cursurilor de apă din Richmond și menținerii curățeniei și siguranței pe străzi. Măsuri de sancționare sunt luate doar atunci când este necesar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Richmond.

