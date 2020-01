De Andreea Archip,

Lansarea filmului a readus și speranța că ar putea fi, în sfârșit, soluționat și cazul lui Jimmy Hoffa (Al Pacino, în film), rămas în aer după 44 de ani.

Chiar dacă Frank Sheeran, jucat în film de Robert De Niro, a mărturisit că el l-a fi ucis, în realitate, nu s-a putut face legătura între el și crimă.

Potrivit jurnalistului de investigație de origine română Dan Moldea, 69 de ani, criminalul lui Hoffa este de fapt mafiotul Salvatore Briguglio, care a fost ucis în 1978.

Dan Moldea a documentat legăturile cu mafia ale organizației sindicale The International Brotherhood of Teamsters, conduse de Hoffa, cu un an înainte ca acesta să dispară.

În timpul investigației, jurnalistul a primit șase amenințări cu moartea, dar a dus-o totuși la capăt, cu orice risc. A scris în cartea “Războaiele Hoffa” tot ce a descoperit.

Dan Moldea a investigat 40 de ani cazul Jimmy Hoffa

Robert De Niro a ales însă să cumpere drepturile de autor ale cărții “Am auzit că zugrăvești case”, a lui Charles Brandt (În argoul mafiot “a zugrăvi case” înseamnă “a lichida, a omorî”).

Dan Moldea a avut o discuție despre cazul Hoffa cu Robert De Niro, dar acesta deja era în pregătiri cu filmul în varianta lui Brandt și nu mai putea da înapoi. Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, jurnalistul povestește cum ar fi trebuit să arate acțiunea filmului Netflix, dacă respecta adevărul istoric.

Al Pacino, Martin Scorsese și Robert DeNiro pe covorul roșu de la premiera filmului „The Irishman”, în Londra. Foto: EPA

Erori și înflorituri

Libertatea: Au trecut 44 de ani de când Jimmy Hoffa a dispărut. Rezolvarea este aproape?

Dan Moldea: Poate. Am putea fi aproape de o rezoluție. Totuși, avem nevoie de cooperarea cu poliția pentru a obține un mandat de verificare a unei anumite zone din Jersey City, New Jersey.

A devenit clar că toată povestea are legături la nivel înalt. Cum de nu au fost găsiți cei responsabili până azi?

Oamenii implicați în conspirația acestei crime au refuzat pur și simplu să vorbească. În consecință, crima rămâne nerezolvată, în ciuda presiunii legale pe care procurorii federali au pus-o pe presupușii conspiratori.

Ce s-a întâmplat după premiera “ The Irishman” în SUA? A creat confuzie?

După premiera în New York din 27 septembrie, “The Irishman” a primit cronici extraordinar de bune. Totuși, după ce s-a vorbit despre erorile și înfloriturile din conținutul filmului, entuziasmul cu privire la film s-a diminuat considerabil.

Sincer să fiu, pot să-mi las deoparte convingerile pentru puțin timp, cât să mă bucur de acest film pe care îl consider, simplu: cinema de calitate, dar istorie îndoielnică. Dan Moldea, jurnalist de investigații:

FBI a decis în 2013 să sisteze căutările în cazul Jimmy Hoffa Foto: EPA/JEFF KOWALSKY

15 oameni au declarat de-a lungul timpului că l-au ucis pe Hoffa

De ce este “The Irishman” atât de departe de adevăr? De ce nu se confirmă mărturia lui Sheeran?

Au fost zeci de esee și articole publicate despre motivele pentru care nu se leagă versiunea lui Sheeran, care oricum s-a schimbat mult de-a lungul anilor.

Cu alte cuvinte, ca să primească banii de la publicarea cărții, Frank Sheeran a mărturisit o serie de crime a unor persoane de nivel înalt pe care probabil nu le-a comis. Dan Moldea, jurnalist de investigații:

După Sheeran, au fost alte 14 persoane care au mărturisit că l-ar fi ucis pe Hoffa. Ce-au avut de câștigat din asta?

Nu pot să-mi explic motivele pentru care cineva recunoaște o crimă pe care n-a comis-o.

Dumneavoastră spuneți că Salvatore Briguglio este de fapt criminalul. De ce?

Sunt singurul jurnalist din lume care l-a intervievat pe Salvatore Briguglio, care a fost omorât pe 21 martie 1978. Și l-am intervievat de patru ori. În primul interviu pe care i l-am luat în octombrie 1976 l-am întrebat dacă el a făcut-o sau nu. Și, cu toate că nu a mărturisit atunci, am condus interviul ca și cum eram convins că el a făcut-o. De luat în seamă faptul că prietenul său apropiat și unul dintre conspiratorii din cazul Hoffa, Phillip “Brother” Moscato, mi-a spus că Briguglio a făcut-o. În plus, mulți investigatori din acest caz credeau că Briguglio este criminalul.

Dan Moldea: “Îmi place să zic că eu sunt Ahab și Hoffa este balena mea albă”

Cât ați lucrat la acest caz?

Am început să investighez cazul lui Jimmy Hoffa și Teamsters pe finalul lui 1974, așa că atunci când Hoffa a dispărut, în iulie 1975, eram deja expert în problema asta. În biografia mea, “Confesiunile unui scriitor de gherilă”, am detaliat investigația mea făcută între 1974 și 2015. De consemnat că împreună cu prima mea carte, “Războaiele Hoffa”, în 1978, am mai publicat alte opt cărți despre o varietate de subiecte. Totuși, am rămas în tot acest timp fidel cazului Hoffa.

Îmi place să zic că eu sunt Ahab și Hoffa este balena mea albă. (Căpitanul Ahab este personajul principal din “Moby Dick” care se afla în căutarea obsesivă a balenei albe – n.r.). Dan Moldea, jurnalist de investigații:

De-a lungul timpului, ați primit și amenințări cu moartea, dar asta nu v-a oprit din a investiga în continuare. Cât de greu a fost să le ignorați?

Toate cele șase amenințări serioase din cei 46 de ani de când sunt jurnalist de investigație și scriitor le-am primit când lucram la cartea despre Hoffa, în 1978. De atunci n-am mai avut amenințări atât de serioase încât să le bag în seamă.

De ce este important ca acest caz să fie închis cu o condamnare, după o perioadă atât de lungă de timp?

Jimmy Hoffa, care era un tip extrem de cunoscut atunci, a fost înhățat dintr-un loc public în plină zi și n-a mai fost văzut sau auzit de atunci. N-ar trebui să fie permis acest lucru în America. Și acest caz trebuie rezolvat.

Actorul Robert De Niro joacă îl film rolul lui Frank Sheeran/ Foto: EPA

I-a spus lui De Niro că a fost păcălit!

Ați avut șansa să vorbiți cu Robert De Niro înainte de a juca în acest film. Ați avut șansa să îi spuneți și teoria dumneavoastră? De ce a ales cartea lui Brandt?

Robert De Niro a cumpărat drepturile de autor ale cărții lui Brandt în 2007. În 2014, m-am întâlnit cu De Niro și atunci mi-a spus că versiunea lui Sheeran este cea adevărată. I-am explicat atunci lui De Niro că nu știe atât de multe despre caz și l-am avertizat că a fost păcălit cu cartea. Dar, până în acel moment, De Niro investise șapte ani și mulți bani în proiectul Sheeran. Era prins cu totul. Nu puteam eu să zic sau să fac nimic care să-l facă să se răzgândească.

Mândru de originile românești

Aveți origini românești. Ne puteți explica legătura?

Părinții, atât ai mamei, cât și ai tatălui, adică toți cei patru bunici ai mei, au emigrat în America din România. Au fost implicați în fondarea bisericilor ortodoxe românești din Akron și Cleveland, Ohio.

Ați vizitat vreodată România? Ce vă povesteau bunicii despre țara de unde veneau?

Sper să vizitez și eu România la un moment dat. Vărul meu și soția lui au călătorit în România și au vizitat casele unor rude de-ale noastre acum ceva ani. Spun și acum că a fost cea mai frumoasă experiență din viața lor. Toți din familia mea sunt mândri de originile românești.

Cunoașteți cuvinte în română?

„Mulțumesc!”

Jimmy Hoffa a fost un sindicalist american implicat în afaceri cu Mafia

ISTORIC. Cine a fost Jimmy Hoffa

James Riddle Hoffa a fost un sindicalist american. A deținut funcția de președinte al organizației International Brotherhood of Teamsters din 1957 până în 1971. A intrat la pușcărie în 1964 pentru mită și fraudă. Pedeapsa de 13 ani de închisoare i-a fost scurtată de președintele Richard Nixon, doar cu condiția ca el să demisioneze din funcția de conducere a sindicatului.

Milioane de dolari ar fi fost sifonate din fondurile de pensie a uniunii sindicale conduse de Jimmy Hoffa. Hoffa a fost văzut pentru ultima dată în iulie 1975 la un restaurant din suburbiile Detroitului. Cadavrul lui nu a fost găsit niciodată.

