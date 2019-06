Firea a numit-o șefa CA la Spitalul Filantropia pe fosta consilieră a lui Gabi Oprea: 26 de ani, nicio expertiză pe Sănătate, master la Academia SRI și colecționară de 4 funcții publice, de la spitale la Ciclop!

de Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Pe 18 martie 2019, 23 de medici și angajați ai Spitalului Filantropia din București, cea mai mare maternitate din sudul României, semnează o petiție împotriva managerului interimar Cristinel Macarie.

„Stimată doamnă primar general, vă aducem la cunoștință situația deosebit de gravă cu care se confruntă Spitalul Clinic Filantropia în ultimele luni, fapt care a adus spitalul în imposibilitatea de a asigura servicii medicale de calitate”, își încep medicii petiția.

Filantropia aparține de Primăria Municipiului București, iar Macarie face parte din noul val de manageri numiți de Primăria Municipiului București la conducerea spitalelor din Capitală.

Principalele acuze din interior îl vizează pe managerul interimar Cristinel Macarie, care, „prin deciziile sale, a dus la bulversarea întregii activități a spitalului”.

Doctorii revoltați semnalează că spitalul a rămas fără medic epidemiolog de la sfârșitul anului 2018, în plină epidemie de gripă și în perioada în care Maternitatea Giulești era închisă pentru infecții cu MRSA (stafilococ auriu rezistent la antibiotice).

Într-un sistem medical performant, epidemiologul este vital în combaterea infecțiilor nosocomiale și în stabilirea tratamentului antibiotic pentru bolnavii infectați și ajunși în stare gravă.

Iar absența epidemiologului nu e decât o piesă din puzzle-ul disperării corpului medical de la Filantropia.

„Managerul a hărțuit, stresat și jignit personalul”, conform medicilor, ”a creat o atmosferă conflictuală în tot spitalul, creând probleme de sănătate unui număr mare de persoane din spital (ajungând până la depresie severă, HTA), o parte dintre aceste persoane luând decizia de a-și da demisia (personal medical, RUNOS, achiziții, singurul medic epidemiolog din spital etc.)”.

Medicii susțin că managerul Macarie:

Medicii afirmă că, atunci când managerul Macarie a fost solicitat să modifice programul în ambulator pentru a reduce timpii mari de așteptare, el a afirmat: „Lasă-le pe gravide să aștepte, doar sunt în spital public!”.

A caracterizat spitalul „în dispreț drept spital de moașe”.

Referitor la personalul Universității de Medicină și Farmacie, la studenți și rezidenți, Macarie ar fi declarat: „Să plece, nu avem nevoie de ei”.

Despre asistenta șefă care i-a adus la cunoștință lipsa dezinfectanților, acesta s-a exprimat: „Vine să îmi spună ultima proastă că lipsesc dezinfectanții”, mai scrie în memoriul corpului medical către primărie.

„Medicii ăștia au doar avioane în cap”, crede Macarie.

Pe 18 aprilie 2019, Primăria București răspundea, prin Direcția de Integritate, menționând că plângerea a fost înregistrată și „aspectele semnalate de dumneavoastră în aceste petiții fac obiectul unei acțiuni de control dispuse de către primarul general al municipiului București”.

Imediat după petiția medicilor, într-o ședință a Consiliului de Administrație, președintele CA, Alexandra Dobre, a propus inclusiv sancționarea medicilor: „Am putea să îi sancționăm pe medicii care au făcut petiția”.

„Ne gândeam de ce primăria nu reacționează, însă Alexandra Dobre, cea care are, practic, cea mai importantă funcție a spitalului, pentru că ea aprobă tot ca președinte CA, este o apropiată a Gabrielei Firea”, susțin surse medicale din spital pentru Libertatea.

Cine este Alexandra Dobre?

Dobre ocupă în acest moment patru funcții în instituții din subordinea PMB:

În trecut, ea a fost:

Întreaga ei carieră este o ascensiune din funcție publică în funcție publică și mai bună.

În 2009, pe când era încă în liceu, a fost președinte al Parlamentului Local al Tinerilor Sector 2, o apropiată a primarului Neculai Onțanu, cel care, în baza relațiilor apropiate cu Gabriel Oprea, a propulsat-o și la MAI. Așa a devenit consiliera lui Oprea, iar după aceea și-a susținut masterul la Academia SRI Mihai Viteazul.

Libertatea l-a contactat pe Cristinel Macarie, managerul Spitalului Filantropia, și l-a rugat să explice situația care a provocat memoriul cadrelor medicale.

Macarie a spus: „Știu despre ce e vorba, dar nu pot comenta pe telefon. Aștept întrebările”. Până la închiderea ediției, răspunsurile nu au sosit.

Ziarul Libertatea a căutat-o și pe Alexandra Dobre:

„Înca de la numirea mea în funcție de membru CA al Spitalului Filantropia, ulterior nominalizată și votată de colegii mei din CA pentru funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, vot care m-a onorat, nu am făcut altceva decât să susțin programele spitalului și să încurajez măsurile de motivare pentru medicii din spital, inclusiv actualizarea sporurilor, conform legislației, pentru fiecare dintre aceștia. Mai mult decât atât, am avut mai multe inițiative de a invita șefii de secție din spital la ședințele de CA, pentru a ne cunoaște și a discuta despre posibilele probleme pe care le au. Nu am pus niciodată problema unei sancțiuni pentru că au făcut o petiție. Este dreptul dumnealor, garantat prin Constituție, la liberă exprimare. Mai mult decât atât, la momentul la care mi-au fost aduse la cunoștință petițiile, exact în forma în care le-am înaintat și eu membrilor CA, acestea nu erau semnate și asumate de nimeni, nominal. Prin urmare, nu are sens această acuzație. Pe lângă toate acestea, adaug faptul că nici nu am calitatea juridică de a sancționa personalul medical, astfel de măsuri ar reveni în sarcina managerului sau a directorului medical, dacă ar fi cazul, ipotetic vorbind, desigur”, a declarat Alexandra Dobre, pentru Libertatea.