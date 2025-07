Când a realizat ce înseamnă numirea ca ministru al Muncii

Petre-Florin Manole, social-democrat, se numără printre puținele chipuri noi ale Guvernului Bolojan. Ziarul spaniol precizează că prezența lui Manole în guvernul condus de liberalul Ilie Bolojan marchează un pas important pentru comunitatea romă, „tradițional marginalizată” în România.

Deși rata șomajului național este de 5,7%, în cazul romilor depășește 50%, potrivit datelor Ministerului Muncii. Pe când era la școală, tânărul Manole s-a confruntat și cu remarci rasiste. Un astfel de episod o are în centru pe o profesoară, care i-a spus că este inteligent, însă a adăugat: „Păcat că ești țigan”.

„În acel moment, nu mă puteam gândi decât la studii și la faptul că trebuia să supraviețuiesc discriminării care încă îi afectează pe romi”, a precizat el.

La cei 41 de ani ai săi, acesta se confruntă cu provocarea de a conduce ministerul într-o perioadă economică dificilă, notează sursa citată. Guvernul Bolojan a recurs la măsuri drastice, precum creșterea TVA, pentru a reduce deficitul de 9,3%.

„Guvernul este, de asemenea, în căutarea stabilității după mai mult de o jumătate de an de criză politică, cu primele alegeri prezidențiale din noiembrie 2024, care au fost anulate de Curtea Constituțională pentru presupuse interferențe rusești, și confruntarea ulterioară la urne, care a fost aproape de a da șefia statului extremei drepte”, precizează El Pais.

„Nu am început să realizez ce a însemnat numirea mea până când nu am primit felicitări de la persoane cu care am lucrat în ONG-uri pentru romi sau de la anonimi care erau mândri de ceea ce am realizat”, a declarat Manole pentru sursa citată. El se descrie drept o persoană aflată în permanentă căutare de consens.

Ce l-a durut cel mai mult pe Florin Manole în timpul carierei politice

Recensământul din 2021 a arătat că 569.477 de romi trăiesc în România, dar ONG-urile estimează că numărul real este mult mai mare.

Manole, născut în Slobozia, a crescut într-o familie de romi care nu vorbește limba romani. Tatăl său, acum pensionar, a rămas fără loc de muncă după închiderea fabricii locale de procesare a alimentelor și a lucrat ca muncitor.

Mama sa, croitoreasă, a lucrat sezonier în Spania. Manole a studiat istoria la Universitatea din București, fiind motivat de trecutul dureros al romilor din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

El s-a implicat în societatea civilă prin ONG-uri și prin Institutul Național Elie Wiesel pentru Studierea Holocaustului. A devenit membru al Partidului Social Democrat, unde a avut mai multe roluri înainte de a fi ales deputat în 2016.

„Ceea ce m-a durut cel mai mult în timpul carierei mele politice a fost când adversarii din dezbaterile televizate m-au atacat pe la spate după ce au rămas fără argumente; ultima lor linie de atac a fost problema etnică, deși nu mi-au spus-o niciodată în față”, a mărturisit Manole.

Principalele provocări cu care se confruntă Florin Manole

Cătălina Olteanu, membră a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, subliniază că numirea lui Manole este un pas important pentru societate, dar avertizează că, dacă nu obține rezultate, etnia sa ar putea fi folosită ca scuză.

„Faptul că Manole a fost numit este un pas important pentru întreaga societate, în special pentru minoritatea romă. Dar el a fost numit datorită competențelor și abilităților sale politice și nu pentru că este rom”, a subliniat Olteanu.

„A lucrat mulți ani în societatea civilă, ceea ce poate fi un avantaj în rezolvarea unor probleme sensibile, deoarece are un minister dificil”, a mai precizat ea.

Ministrul Muncii a precizat și principalele provocări cu care se confruntă: pensii, asistența socială și schimbarea paradigmei muncii.

„Avem nevoie de politici publice care să încurajeze deschiderea către piața muncii”, spune el. „Ar fi în beneficiul lucrătorilor, care și-ar crește veniturile; al angajatorilor, care și-ar putea dezvolta în continuare afacerile; al statului, pentru că ar colecta mai multe taxe; și al pensionarilor, pentru că le-ar permite să aibă pensii decente”, a susținut acesta.

„Vom pune în aplicare un program de investiții de 800 de milioane de euro pe parcursul mai multor ani pentru a îmbunătăți accesul la locuri de muncă în 2.000 de comunități rurale, indiferent de etnia lor”, a mai dezvăluit Manole.