Florin Salam a ajuns la spital, după ce a traversat o perioadă agitată și marcată de oboseală și stres. Manelistul a decis să ia o scurtă pauză de la evenimente, urmând recomandarea medicilor de a se odihni complet pentru a-și reveni.

Într-un live pe TikTok, artistul a apărut pe patul de spital, explicând fanilor motivele pentru care nu a mai fost activ în ultima perioadă. Salam a mărturisit că s-a simțit epuizat și a avut nevoie de ajutorul medicilor pentru a depăși această etapă dificilă.

„Am și băut două-trei sticle de băutură pe zi”

Florin Salam a recunoscut că, pe lângă stres, consumul de alcool în ultimele zile a contribuit la starea sa precară. Totuși, artistul este optimist și spune că se simte mai bine, urmând să își reia activitatea în câteva zile.

„Zilele astea o să mai țin repaus total. Nu am făcut nimic, eram foarte obosit. Eram foarte obosit și băutura pe care am băut-o, și prostiile pe care le-am făcut, ce să vă zic? A trebuit să ajung aici să-mi rezolv toate cele de au fost, să-mi curăț creierul, corpul, trebuie să fiu bine, să bag sănătate în corp. Dacă eu am fost numai stresat, nedormit, după aceea am dat-o în prostii, știți și voi foarte bine, am și băut, nu știu cât am băut, două-trei sticle de băutură pe zi, unde putea să ducă, unde? Mulțumesc lui Dumnezeu că totul e bine, suntem bine”, a spus Florin Salam, într-un live, pe TikTok, potrivit Spynews.ro.

Această experiență l-a făcut pe Florin Salam să conștientizeze importanța sănătății și a echilibrului. Artistul a promis că va reveni în curând pe scenă, mai puternic și cu un mesaj de responsabilitate pentru toți cei care îl urmăresc. La spital a fost prezentă și Roxana, soția manelistului, care i-a încurajat pe fanii acestuia să se roage pentru el. „Să-i țineți pumnii soțului meu și să vă rugați pentru el să fie așa cum știți voi că este și că trebuie să fie”, a transmis Roxana Dobre.

„Nu vă mai dați voie să aveți timp pentru greșeli, dați-vă timp pentru viață”

„Prietenii mei care sunteți aici, vreau să fiți bine toți și să vă mai spun o vorbă. Eu am atâția copii, am familie mare, vă am pe voi, sunt un om pe care l-a ales Dumnezeu, să fac ceva pentru toată lumea, e o obligație mare, nu mai e timp de greșeli, nu vă mai pierdeți timpul cu greșeli. Nu există timp de greșeli, nu vă mai dați voie să aveți timp pentru greșeli, dați-vă timp pentru viață”, a mai spus manelistul.

