Magistraţii au transmis că ambele complete de judecată au constat că nu sunt întrunite condiţiile pentru atragerea răspunderii penale şi subliniază că nu este necesară doar formularea unei acuzaţii penale ci este necesară probarea acesteia. „Indiferent de presiunea şi emoţia publică creată de formularea acuzaţiei, instanţele judecătoreşti nu pot să acţionează decât în limitele legii ca o garanţie a statutului de drept”, au transmis magistraţii Curții Supreme.

„Trimiterea în judecată fără probe suficiente afectează încrederea în justiţie, fie încrederea în parchete fie în instanţele judecătoreşti, mai cu seamă în cazurile care suscită interes mediatic. Este important ca urmărirea penală să fie făcută cu diligenţă, în condiţii de deplină legalitate cu respectarea tuturor normelor procesuale şi de maniera a asigura standardele statului de drept”, se mai arată în comunicat.

Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Tineretului şi Sporturilor şi Sănătăţii, a fost trimis în judecată în 2021 de procurorii DNA pentru trafic de influenţă şi luare de mită.

DNA a susținut că în perioada decembrie 2012-aprilie 2015 Bănicioiu a acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri şi ulterior a primit 1.292.122 lei reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de două societăţi comerciale care comercializau bunuri către spitale.

Procurorii au susținut că Bănicioiu a promis că își folosește influența asupra ministrului Sănătății pentru a menține manageri în 5 spitale din București și Ilfov, astfel încât persoanele numite să avantajeze firmele unor oameni de afaceri.

Totuși, magistraţii care au decis achitarea au susținut că DNA nu a administrat vreo probă fiabilă şi nu a reuşit să dovedească foarte clar că Bănicioiu avea o influenţă reală asupra ministrului Sănătăţii.

