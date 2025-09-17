Lucian Duță, fost lider PDL și șef al CNAS, fusese condamnat definitiv în 2022 la șase ani de închisoare pentru luare de mită în legătură cu implementarea cardului de sănătate.

Instanța Supremă a decis suspendarea executării pedepsei până la soluționarea pe fond a căii extraordinare de atac. Decizia a fost luată de judecătoarea Adriana Ispas.

Potrivit minutei, ICCJ a dispus: „punerea în libertate, de îndată, a inculpatului Duţă Nicolae Lucian de sub puterea mandatului de executare a pedepsei dacă nu este arestat în altă cauză”.

Dosarul a fost trimis Completului nr. 1 pentru judecarea recursului în casație, termenul fiind fixat pentru 29 octombrie 2025, cu citarea inculpatului și asigurarea apărării. Hotărârea este definitivă.

Lucian Duță a mai încercat în 2023 să obțină anularea condamnării prin aceeași procedură, însă atunci Înalta Curte i-a respins cererea.

