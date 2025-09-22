1.000 de soldați răniți pe zi în cazul unui conflict major între NATO și Rusia

Ultimele incursiuni ale avioanelor de vânătoare și dronelor rusești în Polonia, România și Estonia au stârnit temeri privind o escaladare a situației, deși Kremlinul a respins orice afirmație că s-ar pregăti pentru un război cu alianța militară occidentală, conform Metro.

Comandantul Serviciului Medical Central al Armatei Germane, Ralf Hoffman, a declarat că numărul soldaților răniți într-un potențial conflict dintre NATO și Rusia ar depinde de intensitatea luptelor și de unitățile militare implicate.

El a estimat că este vorba „despre o cifră de aproximativ 1.000 de soldați răniți pe zi”.

Invocând o trecere de la rănile provocate de împușcături la rănile provocate de explozii și arsurile cauzate de drone și muniții aflate în mișcare, Hoffmann a declarat: „Natura războiului s-a schimbat dramatic în Ucraina”.

„Zona ucigașă” din Ucraina

Soldații ucraineni descriu coridorul infestat cu drone, care se întinde pe aproximativ opt kilometri de o parte și de alta a liniei frontului, drept „zona ucigașă”, deoarece vehiculele aeriene fără pilot (UAV) pilotate de la distanță, desfășurate de ambele părți, pot identifica și neutraliza rapid țintele.

„Ucrainenii nu reușesc adesea să-și evacueze răniții suficient de repede, deoarece dronele survolează zona peste tot”, a spus Hoffmann, subliniind necesitatea stabilizării prelungite a soldaților răniți – uneori timp de ore întregi – pe linia frontului.

Hoffmann a afirmat că sunt necesare opțiuni de transport flexibile pentru soldații răniți, menționând că Ucraina a utilizat trenuri-spital. Din acest motiv, armata germană are în vedere trenuri și autobuze spitalicești și extinderea evacuărilor medicale pe calea aerului, a spus el.

Răniții vor primi îngrijiri inițiale pe linia frontului, înainte de a fi transportați înapoi în Germania, în principal în spitale civile, a adăugat Ralf Hoffmann.

El estimează că sunt necesare aproximativ 15.000 de paturi de spital, din capacitatea totală a spitalelor germane de 440.000. De asemenea, a subliniat că Serviciul Medical al Armatei Germane, care are 15.000 de membri, va fi extins pentru a satisface nevoile viitoare.

