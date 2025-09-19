Avioanele militare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei

„Incursiunea a avut loc deasupra Golfului Finlandei, unde trei avioane de vânătoare MIG-31 ale Federației Ruse au intrat în spațiul aerian estonian (…) și au rămas acolo timp de 12 minute”, a indicat ministerul într-un comunicat, considerând că este vorba de un act de „îndrăzneală fără precedent”.

Ministrul estonian de externe a reacționat cu privire la incidentul din cursul zilei de 19 septembrie. Margus Tsahkna spune că Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul aerian al Estoniei.

„Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce este în sine inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent”, a spus șeful Diplomației de la Tallinn.

Cât timp ar fi stat avioanele în spațiul aerian estonian

Conform AFP, aeronavele au pătruns aproximativ în teritoriul estonian, îndreptându-se spre capitala Tallinn. Surse familiare cu situația au declarat că avioanele au rămas în spațiul aerian estonian timp de circa 12 minute.

NATO a reacționat prompt, trimițând avioane italiene F-35 pentru a intercepta și respinge aeronavele rusești. Acest incident subliniază tensiunile crescânde din regiune și vigilența continuă a alianței nord-atlantice la frontiera sa estică.

Cum și-a întărit Estonia apărarea la granița cu Rusia

Incidentul în care au fost implicate avioanele rusești vine la scurt timp după ce Estonia a început să-și consolideze granițele cu Rusia. Estonia a fost prima țară membră NATO care a luat această decizie.

Pe o porțiune de 40 de kilometri, se sapă șanțuri antitanc care, alături de barierele naturale precum râul Narva și lacul Peipus, vor ajuta la întărirea apărării. Restul celor 254 de kilometri de graniță sunt protejați de aceste bariere naturale, în timp ce zona amenajată va cuprinde și 600 de buncăre rezistente la obuze de 152 mm. Primele 14 buncăre vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.

Linia de apărare baltică se va întinde pe o lungime de 100 de kilometri și o lățime de 40 de kilometri, iar lucrările sunt programate să fie terminate până la sfârșitul anului 2027. Pe lângă șanțuri și buncăre, Estonia va înființa o bază militară la Narva pentru a spori protecția frontierei.

