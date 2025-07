Greșeli capitale care au dus la eșecul prinderii criminalului Emil Gânj: „Poliția a făcut Untold pe ulițe”

Mediatizarea agresivă

„Poliția a cedat la presiunea publicului și a oferit încă din primele zile ale căutărilor nepermis de multe date esențiale care au dezvăluit strategia de căutare, traseul echipelor de intervenție, numărul polițiștilor implicați în această misiune, adresele unde se făceau scotociri și percheziții.

Dacă pentru publicul larg grădinile, curțile și pădurile pe unde erau filmați polițiștii aflați în căutarea criminalului nu reprezentau nimic altceva decât niște dealuri ca oricare altele, pentru Gânj și apropiații care îl protejează aceste informații au însemnat aur curat”, spun judiciariștii contactați de Libertatea. Emil Gânj a știut exact pe unde să nu meargă ca să nu dea nas în nas cu mascații.

Au fost publicate imagini video din timpul căutărilor și perchezițiilor pe toate rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Doar cine nu era interesat de poveste nu afla unde și când intervin echipele aflate în misiune.

Toată osteneala polițiștilor aflați pe urmele lui Gânj a părut mai degrabă un exercițiu de imagine menit să spele păcatele Poliției Române, care nu a fost capabilă să-l prindă nici în urmă cu un an și jumătate când a incendiat pentru prima dată casa în care locuia Anda, partenera criminalului și nici acum, după ce tânăra a fost omorâtă și incendiată.

Heirupism și spectacol gălăgios

Asaltul din Mureș și în celelalte județe învecinate pe unde a tot fost căutat criminalul a fost catalogat de polițiștii cu experiență drept un heirupism inutil în care au fost angrenate forțe din poliție neantrenate pentru astfel de intervenții.

„Au făcut Untold pe ulițe”, spun sursele contactate de Libertatea. Zecile de mașini de poliție și de jandarmi cu girofarurile aprinse, prezente zi și noapte în mijlocul unei comunități nefamiliarizată cu astfel de asistență, deja zdruncinată de drama prin care a trecut, nu fac altceva decât să complice situația.

Pe de altă parte, implicarea în scotociri a echipelor de mascați, cu polițiștii îmbrăcați ca la o acțiune de desant, cu întreg echipamentul (cască, mască, centura tactică, armă, vestă etc.) care cântărește mult peste 20 de kilograme, în condiții de temperaturi caniculare și teren accidentat, va duce clar la un eșec. „Ce caută mascații la căutări pe dealuri și în păduri, «încorsetați» și «îmbălsămați» cum sunt ei? Dacă vesta are prevăzute și plăcuțele antiglonț, echipamentul sare de 20-25 de kilograme. Nu mai punem la socoteală arma care cântărește și ea 3-4 kilograme, stația etc. Ei trebuie chemați atunci când infractorul a fost localizat pentru a interveni punctual, în forță. Ei pentru asta sunt antrenați”, spune un fost coordonator SAS (Serviciu de Acțiuni Speciale).

Criza de autoritate

Poliția Română și în general instituțiile de forță ale statului se află într-o perioadă de criză acută de autoritate, nu sperie, nu impresionează, nu au credibilitate, deci nu primesc ajutor din partea comunității. Echipele care participă la căutările din Mureș au ignorat specificul comunității locale din Miheșu de Câmpie, comuna unde s-a petrecut crima de la începutul lunii iulie.

Sătenii erau oricum în relații tensionate cu polițiștii locali. Intervenția în forță, agresivă, dar târzie, nu a făcut altceva decât să ațâțe și mai rău oamenii. S-a născut un paradox, un fel de sindrom Stockholm, în care victimele abuzului au dezvoltat sentimente pozitive față de agresor. „Ei văd acum dușmanul în poliție, nu în criminal”, spun judiciariștii consultați de Libertatea. Așa se explică și de ce Emil Gânj are parte de sprijinul oamenilor care îl ajută cu ce pot și trimit polițiștii pe piste greșite.

Oricât de nepotrivit ar părea din afară, între un anchetator și infractor sau martor, esențial este să se creeze o „chimie”, un soi de prietenie bazată pe încredere. „Nu te duci peste om în casă să-l iei cu forța, încătușat, după ce i-ai spart ușa cu bocancul și să ai pretenții să-ți pună pe tavă informațiile de care ai nevoie. Asta nu se va întâmpla niciodată”, acuză un fost ofițer de investigații contactat de Libertatea.

Acesta susține că esențial în astfel de circumstanțe este ca anchetatorul să meargă pur și simplu din poartă-n poartă, să stea „omenește” la discuții cu localnicii, să le cunoască obiceiurile, să adune informații fără să pună oamenilor „farul în ochi”. „Nu te duci în cămăși de firmă, cu Kentul în colțul gurii și cu pistoalele la vedere. Te adaptezi. Te îmbraci ca ei, vorbești ca ei, mănânci ca ei, te comporți ca ei până le capeți încrederea. Când te vor simți că ești de-al lor, ai șanse să te ajute. Cu forța nu faci nimic. Nu este genul acela de anchetă în care să conteze mușchii”, este de părere sursa citată.

Lupta de orgolii

În căutările de la Mureș au fost angrenate mai multe departamente din Ministerul de Interne, atât de la București, cât și polițiști de la inspectoratele județene. Inevitabil apar luptele de orgolii, miza fiind, evident, prinderea criminalului Gânj. Presiunea de la centru este uriașă, mai ales că deja se discută despre căderi de capete din funcții înalte, misiunea din Mureș fiind deja considerată un rateu atât de opinia publică, cât și în mediile politice.

S-a pornit cu stângul, acuză surse Libertatea. Este o căutare haotică, echipele s-au călcat în picioare, nu a fost respectat un plan clar, atunci când au existat informații certe despre ascunzătoarea lui Gânj, s-a intervenit cu întârziere și cu zgomot „ca să dea bine pe sticlă”. Departamentele nu au încredere unele într-altele, informații științifice nu sunt valorificate tocmai pentru că nu au fost aduse de „ai noștri”, sunt mulți timpi morți, tensiune și comenzi paralele, iar echipele din teren sunt trimise pe piste greșite.

„Gânj se joacă acum cu polițiștii. Există și varianta ca bărbatul să-și pună capăt zilelor, dar nu de disperare, ci tot pentru a la face «o schemă» polițiștilor. El nu are absolut nimic de pierdut. Din contră. Dacă va fi prins viu, când va ajunge la închisoare va fi rege. Va fi omul care a fentat poliția pentru vedem câte zile”, spune unul dintre judiciariștii contactați de Libertatea.

Situația criminalului

Emil Gânj este un infractor deosebit de periculos. Nu face supraviețuire pentru că are la îndemână orice. În zona în care este căutat gospodăriile au un specific anume. Se întind pe suprafețe foarte mari și au multe dependințe de unde fugarul se poate aproviziona nederanjat de nimeni. Se pare că este înarmat cu o secure, informația nefiind confirmată oficial. Polițiștii sunt convinși că nu a fugit din țară, așa cum s-a speculat, ci se ascunde încă în pădurile din Mureș.

Emil Gânj

Pe 15 iulie 2025, Tribunalul Mureș a admis propunerea de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Emil Gânj. Bărbatul este acuzat de omor calificat și distrugere. Decizia instanței nu schimbă cu nimic situația din Mureș. Criminalul mai avea emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă încă din februarie 2024, pentru violență în familie.

Se sustrăgea măsurii de aproape un an și jumătate, perioadă în care și-a terorizat partenera, pe care a și ucis-o în cele din urmă, în dimineața de 8 iulie. Tragedia a avut loc în jurul orei 8.50, când Gânj a mers la locuința fostei iubite, o tânără de 23 de ani, înarmat cu un topor. Anchetatorii au stabilit că a așteptat cu răbdare momentul potrivit pentru a putea acționa nestingherit. Știa că patrula de poliție care asigura paza locuinței victimei plecase la ora 6.00.

Astfel, profitând de lipsa polițiștilor, criminalul a forțat intrarea în curte și a spart cu toporul geamurile ușilor și ale ferestrelor, pentru a intra în casă. Imagini surprinse de camerele de supraveghere din zonă îl arată pe Gânj purtând un rucsac în spate, în care avea o toporișcă. În locuința victimei se mai aflau, la momentul atacului, trei persoane – un adult și doi minori, care au fugit din calea lui. Atunci, Gânj a intrat în casă și a început să o caute pe victimă, pe care a găsit-o ascunsă într-un dulap. Tânăra a fost lovită mortal cu toporișca, apoi trupul neînsuflețit a fost incendiat cu o substanță inflamabilă.



