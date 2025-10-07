Scumpirea se va vedea în toate facturile la curentul electric care vin în octombrie, indiferent de furnizorul de energie ales, nu numai la Hidroelectrica.

„Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A”, se arată în anunțul Hidroelectrica.

Tariful reglementat pentru serviciile de sistem aplicat de Transelectrica crește de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh.

„Conform Ordinului Ministrului Energiei nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial, tariful a fost majorat de la 7,04 lei/MWh la 12,79 lei/MWh. Această creştere tarifară, impusă prin reglementare, va conduce la o majorare a preţului final facturat pe care îl veţi plăti pentru energia electrică consumată”, se mai arată în informarea către clienți.

Noile tarife se vor vedea în facturile la lumină emise începând cu luna octombrie 2025, pentru consumul de energie din septembrie 2025.

Impactul în factură va fi însă unul redus, de aproape 0,60 lei în plus pe lună la un consum, de exemplu, de 100 kWh sau de 1,15 lei/lună la un consum de 200 kWh.

Compania de stat a mai clarificat, marți, că nu a scumpit energia activă din contractele cu abonații, ci este vorba de o majorare de preț făcută de Transelectrica.

Hidroelectrica: Nu am modificat prețul energiei active din oferte

„Hidroelectrica nu a modificat prețul energiei active prevăzut în ofertele sale comerciale. Majorarea semnalată în prețul final facturat consumatorilor este determinată exclusiv de creșterea tarifelor reglementate pentru serviciile de sistem (…) aplicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” S.A.”, a transmis biroul de presă al Hidroelectrica.

Aceste tarife reglementate sunt componente obligatorii ale prețului final al energiei electrice și se aplică în mod uniform tuturor furnizorilor de energie din România, fără excepție.

Prin urmare, toți consumatorii de energie electrică, indiferent de furnizorul ales, vor regăsi această modificare în facturile aferente consumului din luna septembrie 2025.

Astfel, creșterea tarifului de transport se va reflecta în prețul energiei, în facturile la lumină care vor veni în octombrie.

„Hidroelectrica oferă și facturează doar energia activă, componenta concurențială a prețului total al energiei. Celelalte componente – tarifele de transport și distribuție, serviciile de sistem, contribuțiile reglementate și TVA-ul – sunt stabilite prin acte normative și reglementări emise de autoritățile competente (ANRE și Ministerul Energiei), nefiind sub controlul companiei”, arată Hidroelectrica, companie de stat listată la bursă.

Hidroelectrica a ajuns la 900.000 de clienți

Mulți români au ales să se mute la Hidroelectrica după ridicarea plafonării, atrași de prețurile competitive, având în vedere că este compania cu cele mai mici prețuri.

Hidroelectrica se apropie de un portofoliu de 900.000 de clienți casnici, iar proiecțiile arată că va depăși un milion, ceea ce a pus o presiune deosebită pe modelul de business al companiei, spunea, recent, Radu Ioan Constantin, CFO Hidroelectrica.

Deținută în proporție de 80,06% de statul român prin Ministerul Energiei, Hidroelectrica este liderul producției de energie verde din România, fiind listată la bursă.

Compania operează 188 de centrale hidroelectrice cu o capacitate totală de 6,4 GW și deține un parc eolian la Crucea cu o putere instalată de 108 MW.

