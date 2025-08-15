„La Baza Sportivă a Farului și a Academiei Hagi am primit astăzi cu bucurie vizita primului ministru al României, domnul Ilie Bolojan”, a postat Gheorghe Hagi, pe Facebook, după întâlnire.

Ilie Bolojan și Gheorghe Hagi. Foto Facebook /Gheorghe Hagi.

Vineri, 15 august, Forțele Navale Române marchează 123 de ani de la prima ediție a Zilei Marinei Române prin evenimente spectaculoase în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la ceremonii, alături de peste 3.500 de militari români și străini.

Ilie Bolojan, în vizită, la Constanța, la Gheorghe Hagi. Foto: Facebook /Gheorghe Hagi.

Gică Hagi, cunoscut drept „Regele fotbalului românesc”, a fost decorat pe 12 martie 2025, de Ilie Bolojan, președinte interimar al României la acea dată, cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler. Ceremonia a avut loc la Palatul Cotroceni, în prezenţa unor personalităţi marcante din lumea sportului, precum Nadia Comăneci, Mircea Lucescu, Simona Halep şi Gheorghe Popescu. În cadrul evenimentului, au fost prezentate imagini cu momente de referinţă din cariera legendarului fotbalist.



