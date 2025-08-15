Marea sărbătoare a marinarilor: nave, avioane și retrageri cu torțe

Vineri, 15 august, începând cu ora 10.00, faleza din fața Comandamentului Flotei din Constanța devine scena principală a sărbătorii. Evenimentul va debuta cu ridicarea pavilionului și intonarea Imnului Național, acompaniată de 21 de salve de tun trase de Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

După alocuțiunile oficiale și ceremonia religioasă, două remorchere vor lansa ancore de flori în mare, în memoria eroilor marinari. În jurul orei 10.40, Zeul Neptun va sosi la bordul navei de comandament „Luceafărul”, trecând printr-o „poartă de apă” creată de două remorchere maritime.

Spectacolul maritim include jocuri marinărești, petarde, semnalizări acustice și focuri de artificii trase de pe digul de nord al Portului Turistic Tomis. Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 2025 – FNR 25” va aduce în fața publicului demonstrații de inserție a elementelor de cercetare-diversiune, respingerea unui atac aerian, căutarea și atacarea unui submarin, respingerea unui desant maritim, combaterea migrației ilegale și misiuni de salvare pe mare.

Demonstrații navale și aeriene spectaculoase, pregătite pentru 15 august

Defilarea navelor, ambarcațiunilor și aeronavelor va încheia programul de dimineață. La eveniment participă 28 de nave – dintre care 19 ale Forțelor Navale Române, 3 ale Gărzii de Coastă, 3 ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și unități din Turcia și Bulgaria – 25 de ambarcațiuni rapide și aproximativ 20 de aeronave.

„Este o sărbătoare a tradițiilor și a eroismului marinarilor români. Îi onorăm pe cei care au servit pe mare și ne arătăm recunoștința față de cei care continuă să o facă”, au transmis organizatorii.

Seara, între orele 20.00 și 23.00, marinarii militari vor defila cu torțe pe traseul Poarta 1 – Comandamentul Flotei – Piața Ovidiu, acompaniați de Muzica Militară a Forțelor Navale. Programul se va încheia cu un spectacol de artificii.

Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, în sărbătoare

La Mangalia, evenimentele au loc pe faleza portului turistic, între orele 10.00 și 12.30, urmate de retragerea cu torțe la ora 21.00.

La Brăila, publicul este așteptat pe faleza Dunării, în zona Morii Violatos, pentru ceremonia militară și secvențele fluviale ale exercițiului FNR 25. Seara, la 20.30, va avea loc retragerea cu torțe pe Calea Călărașilor.

Tulcenii sunt invitați pe faleza Dunării, între orele 10.00 și 12.30, unde vor putea urmări exerciții fluviale și jocuri marinărești.

La Galați, sărbătoarea începe la ora 17.00, în zona Elice, cu o ceremonie militară și religioasă, urmată de secvențe fluviale și parada navelor militare.

În București, ceremonia va avea loc între 09.00 și 10.00, la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I” (zona debarcader Herăstrău), cu onoruri militare și slujbă religioasă.

O tradiție de 165 de ani

Anul acesta se împlinesc 165 de ani de la înființarea Marinei Militare Române Moderne. Forțele Navale Române au anunțat că scopul manifestărilor este de a promova valorile, tradițiile și misiunile marinarilor militari, în fața publicului larg și a partenerilor internaționali.

Premierul Ilie Bolojan va fi prezent la ceremoniile de la Constanța, alături de oficiali civili și militari din țară și din străinătate.