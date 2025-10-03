Una dintre întrebările jurnaliștilor a fost de ce nu dă dovadă de transparența promisă la începutul mandatului și când va răspunde la întrebările incomode.

„Faptul că în calitate de premier organizez periodic conferințe de presă este o dovadă cât se poate de clară că răspund la orice fel de întrebare. Dacă vreți să mă întrebați, vă răspund. Dacă doriți să țineți discursuri ideologice, vă ascult, cu tot respectul, dar nu rezolvăm nimic”, a răspuns șeful Guvernului, apoi a dat cuvântul altui jurnalist.

Ilie Bolojan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 23 iunie, iar una dintre primele măsuri luate de noul Guvern a fost creșterea TVA. Mai exact, primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, care a intrat în vigoare la 1 august, a conținut două taxe importante pentru români: creșterea TVA la 21 la sută și faptul că bătrânii cu pensii lunare mai mari de 3.000 de lei net vor plăti CASS de 10% peste suma care depășește acest prag.

Cu toate acestea, în ciuda măsurilor luate de Guvern, Ilie Bolojan a anunțat pe 2 septembrie că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul acestui an nu va fi sub 8%.

La precedenta conferință de presă, pe 24 septembrie, Bolojan a declarat că a convenit la Bruxelles cu oficialii europeni un deficit de 8,4% din PIB pentru finalul acestui an, adică aproape 32 de miliarde de euro. Anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

