În privința rectificării bugetare, Ilie Bolojan spunea la finalul lunii august, la Antena 3, că aceasta se va face „cel mai târziu în prima jumătate a lunii septembrie”, dar termenul fixat de premier nu a putut fi respectat.

Referitor la întâlnirile de la Bruxelles, șeful Executivului a fost într-o vizită de lucru pe 22 septembrie și a discutat cu trei comisari europeni: cel pentru Economie, Valdis Dombrovskis, cel pentru Apărare, Andrius Kubilius, și cu Roxana Mânzatu, comisar pentru drepturi sociale și locuri de muncă. Au fost însă și voci critice, care au susținut că premierul Bolojan nu a fost primit de șefa Comisiei Europene, dar Ursula von der Leyen nu era la Bruxelles, ci în SUA.

Conferința de presă a lui Bolojan vine la câteva ore după ce Curtea Constituțională a amânat pentru 8 octombrie verdictul la pensiile speciale ale magistraților, așa cum Libertatea anunțase ziua precedentă că se va întâmpla.

