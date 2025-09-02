„Am transmis (n.red. partidelor PSD, USR și UDMR) că avem un program de guvernare pe baza căruia am acceptat să preiau această responsabilitate. Nu era mare înghesuială pentru funcția de premier când s-a format Guvernul României. Iar ca să poţi să o exerciţi, componenta de reducere de cheltuieli, inclusiv în administraţie, şi solidaritatea guvernamentală sunt lucruri importante. Este evident că dacă aceste lucruri sunt menținute, stabilitatea politică este un lucru important și trebuie ținut cont de el. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, adică să respectăm înțelegerile și să facem ceea ce trebuie pentru România, înseamnă că este greu să îți exerciți această poziție, altfel ocupi un post fără să îl pui în valoare pentru comunitate sau pentru țara noastră”, a spus Bolojan în prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia.

Fără să spună direct că își va da demisia dacă PSD mai blochează reformele, șeful Guvernului a transmis un mesaj clar: „Respectarea angajamentelor politice și a programului de guvernare este de natură să îți permită să mergi mai departe”.

Întrebat apoi dacă va demisiona în cazul în care proiectul pentru pensiile magistraților, care a fost inclus în pachetul 2 și asumat în Parlament, nu va trece de CCR, Ilie Bolojan a răspuns: „V-am explicat și data trecută. Atunci când ai un proiect foarte important, care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, este greu de presupus că un Guvern mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”.

Ilie Bolojan a explicat pachetul 2 asumat în Parlament, după ce a amenințat cu demisia: „Propunerea Ministerului Dezvoltării era un fake”
Conferința de presă a avut loc la două zile după ce proiectul referitor la reforma administrației publice a fost blocat de PSD, motiv pentru care premierul Bolojan a amenințat în ședința de coaliție cu demisia.

„Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan pe 31 august, conform surselor Libertatea prezente la discuțiile din Palatul Victoria.

Astfel, premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament doar pe 5 pachete/proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare:

  • proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice
  • proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților
  • proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății
  • proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
  • proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.
