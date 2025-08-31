„Nu pot să târâi toate reformele așa. E bătaie de joc. Ce mai faci când vin reformele grele, dacă nici măcar 10 la sută nu poți tăia în administrația locală? Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, să tăiem 10 la sută din administrația locală, căutați altă soluție, fără mine. Să vină altcineva care să își impună punctul de vedere”, a spus Bolojan, conform surselor Libertatea prezente la discuțiile din Palatul Victoria.

Totul a plecat de la faptul că vineri, 29 august, după ședința de Guvern, premierul Bolojan a spus în fața presei că pachetul pentru administrația publică nu a fost adoptat, cum era programat: „Pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete propuse pentru adoptare prin procedura de asumare a răspunderii. Cel de-al șaselea, pachetul pentru administrația publică, urmează să fie discutat duminică, când foarte probabil vom avea o nouă ședință de Guvern. La finalul săptămânii viitoare, toate cele 6 pachete vor putea fi adoptate”.

Video: Cristian Otopeanu / Libertatea

Iar duminică, 31 august, după aproape 5 ore de discuții în coaliție la Palatul Victoria, PSD s-a opus pachetului / proiectului reformei administrației publice în forma dorită de PNL, motiv pentru care șeful Executivului s-a enervat și a închis discuțiile, potrivit informațiilor Libertatea. Drept urmare, nu a mai avut loc nici ședința de Guvern.

Astfel, premierul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament luni, 1 septembrie, la ora 19.00, doar pe 5 pachete / proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare:

Proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților

Proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății

Proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.