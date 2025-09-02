Conferința de presă are loc la două zile după ce proiectul referitor la reforma administrației publice a fost blocat de PSD, motiv pentru care premierul Bolojan a amenințat în ședința de coaliție cu demisia.

Astfel, premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament doar pe 5 pachete/proiecte care compun pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare:

proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice

proiectul de Lege pentru pensiile de serviciu ale magistraților

proiectul de Lege pentru reforma în domeniul sănătății

proiectul de Lege pentru guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE