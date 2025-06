Gabriel Andronache, preşedintele Comisiei de Statut din PNL, a spus că noul Birou Executiv, adică forul restrâns care ia deciziile importante, va fi diminuat. Mai exact, BEX va fi format din preşedinte, 4 prim-vicepreşedinţi și secretarul general, exact ca acum, dar modificările apar la vicepreședinți, în sensul că numărul va fi redus. Astfel, vor fi 19 reprezentanţi regionali, dintre care numai 8 vor avea și atribuții de vicepreședinți. „În total, vor fi 27 de membri, o reducere cu aproximativ 50% a structurii actuale a Biroului Executiv”, a explicat Andronache.

În plus, mandatul noii conduceri, deci inclusiv al președintelui Partidului Național Liberal, va fi limitat la doi ani, de la patru ani cum este în prezent.

Deciziile au fost luate la propunerea lui Ilie Bolojan, care din 23 iunie este și prim-ministru, iar la Congresul PNL, care va avea loc pe 12 iulie, va fi votată noua conducere.

Bolojan, care este președinte interimar al liberalilor încă din noiembrie 2024, a explicat că noul statut introduce spiritul de competiție în partid și a precizat că dacă nu se face acum o schimbare, liberalii nu vor avea nicio șansă în anii următori.

„Acest statut, și rugămintea mea este să votați, gândindu-ne că, dacă nu facem și o schimbare parțială de persoane care reprezintă partidul, care conduc partidul, care reprezintă regiunile, n-avem nicio șansă în anii următori. Orice am spune, partidul are nevoie de o modernizare, pentru că ea este absolut necesară și dumneavoastră veți decide acest lucru prin votul dumneavoastră”, a spus Bolojan, aflat la Palatul Parlamentului în sala unde s-a ținut Consiliul Politic.

Bolojan, care este și noul premier al României, a luat loc în sală pe rândul 5, lângă Valeriu Iftime (președintele Consiliului Județean Botoșani) și Alexandru Nazare (ministrul de Finanțe), după cum arată imaginile filmate de Libertatea.

Prim-vicepreședintele Ciprian Ciucu l-a completat: „Da, România nu are o criză economică, dar are o criză bugetară, la care și noi am contribuit. Am fost printre cei care au fost la masă atunci când s-au luat decizii care au dus la această situație de a avea un guvern care trebuie să facă niște reforme care sunt dure. Am fost și singurul partid care imediat după ce am pierdut alegerile prezidențiale și-a schimbat conducerea”

Ciucu a subliniat că Bolojan, șef interimar la PNL de 7 luni, este ultima speranță pe care acest partid istoric o mai are ca să reziste pe scena politică.

Ilie Bolojan este, poate, ultima resursă de credibilitate semnificativă pe care o are acest partid. După mult timp, avem un lider pe care nu-l mai trage sau împinge partidul. Avem un lider care trage el partidul. Pentru că dacă ne uităm în sondaj, este de două sau de trei ori mai sus decât partidul Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL:

Ciprian Ciucu este primarul sectorului 6 încă din 2020 și acum se află la al doilea mandat. El a devenit și prim-vicepreședintele PNL în noiembrie 2024, după ce Ilie Bolojan a preluat conducerea interimară a partidului în urma demisiei președintelui liberal Nicolae Ciucă.