Fenomenul a debutat la ora 18.28 cu intrarea Lunii în penumbră, însă la acel moment Luna a fost sub orizont în România. La București, Luna a răsărit la ora 19.37, fiind deja în umbra Pământului.

Totalitatea eclipsei a început la ora 20.30, atingând apogeul la 21.21 și încheindu-se la 21.52. În această perioadă, Luna a avut o nuanță roșiatică, fiind vizibilă spre est-sud-est, aproape de orizont. Fenomenul s-a încheiat complet la ora 23.55.

Potrivit astrofizicianului Ryan Milligan de la Universitatea din Belfast, citat de News.ro, Luna devine roșie întrucât intră în umbra Pământului, care blochează razele solare directe.

Singurele raze care ajung la Lună sunt cele reflectate și dispersate de atmosfera terestră. „Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanță roșie, culoarea sângelui”, a explicat Milligan

Următoarea eclipsă de Lună vizibilă în România va avea loc pe data de 28 august 2026. Aceasta este a doua eclipsă lunară totală din 2025, prima având loc în luna martie.

Ea precede o mare eclipsă solară așteptată pe 12 august 2026, care va fi prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa din 2006. Eclipsa solară din 2026 va fi vizibilă în totalitate în Spania și Islanda, și parțial în alte țări europene.

