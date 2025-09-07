Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România duminică seara

O eclipsă totală de Lună are loc duminică, 7 septembrie. Fenomenul poate fi admirat din toată lumea și este vizibil și din România.

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București are un program special pentru public între orele 20.00 și 24.00, iar întreg fenomenul este transmis și online.

Cât durează eclipsa de Lună și fenomenul de „lună sângerie”

Fenomenul începe la ora 18.28 cu intrarea Lunii în penumbră, însă la acel moment Luna va fi sub orizont în România. La București, Luna va răsări la ora 19.37, fiind deja în umbra Pământului.

Momentul culminant al eclipsei, totalitatea, a început la ora 20.30, va atinge maximul la 21.21 și se va încheia la 21.52. În această perioadă, Luna va căpăta o culoare roșiatică, fiind vizibilă spre est-sud-est, destul de jos pe cer.

Eclipsa se va termina complet la ora 23.55.

Ce cauzează culoarea roșie a Lunii

Conform astrofizicianului Ryan Milligan de la Universitatea din Belfast, citat de News.ro, Luna devine roșie deoarece intră în umbra Pământului, care blochează razele solare directe. Singurele raze care ajung la Lună sunt cele reflectate și dispersate de atmosfera terestră.

„Acesta este motivul pentru care Luna are o nuanță roșie, culoarea sângelui”, explică Milligan.

Recomandări pentru observarea fenomenului

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” avertizează că se pot forma cozi lungi la intrare în seara eclipsei. Pentru observarea fenomenului nu sunt necesari ochelari speciali, fiind suficient un cer senin și un loc cu vizibilitate bună.

Dacă vremea va fi favorabilă, eclipsa va putea fi văzută prin instrumentele Observatorului.

Următoarea eclipsă de Lună vizibilă din România

Cei care vor rata acest eveniment astronomic vor trebui să aștepte până pe 28 august 2026 pentru următoarea eclipsă de Lună vizibilă din România.

Această eclipsă lunară totală este a doua din acest an, după cea din martie. Ea precede o mare eclipsă solară așteptată pe 12 august 2026, care va fi prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa din 2006.

Eclipsa solară din 2026 va fi vizibilă în totalitate în Spania și Islanda, și parțial în alte țări europene.

Fenomenul astronomic de duminică va fi cel mai bine vizibil din China, India, Africa de Est și vestul Australiei, în timp ce în Europa va fi observabil pentru scurt timp la răsăritul Lunii, la începutul serii.

