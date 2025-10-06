Istoria Premiilor Nobel

Laureaţii din acest an se vor alătura unui panteon de personalităţi ilustre, de la Albert Einstein la Maica Tereza. Pentru premiul pentru pace, preşedintele american Donald Trump a fost nominalizat de mai multe ori începând din 2018.

Premiile Nobel au fost create de Alfred Nobel, un inventator şi om de afaceri suedez din secolul XIX. Deţinător a peste 300 de brevete, Nobel şi-a câştigat faima prin inventarea dinamitei.

Această invenţie, care a revoluţionat industrii precum construcţiile şi mineritul, i-a adus lui Nobel o avere considerabilă. Spre sfârşitul vieţii, el a decis să folosească această avere pentru a finanţa premii anuale dedicate celor care au adus beneficii semnificative omenirii.

Primele premii Nobel au fost acordate în 1901, la cinci ani după moartea sa. În 1968, s-a adăugat un al şaselea premiu, pentru economie, creat de Banca Centrală a Suediei.

Procesul de nominalizare

Nominalizările pentru Premiile Nobel sunt ţinute secrete timp de 50 de ani. Cu toate acestea, cei care fac nominalizările pot alege să le facă publice.

O persoană nu se poate auto-nominaliza, dar poate fi propusă de mai multe ori de către alţii. Fiecare comitet de premiere are propriile criterii, dar toate urmăresc să onoreze dorinţa lui Nobel de a recompensa beneficiile aduse omenirii.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Comitetul pentru premiul pentru pace este singurul care recompensează în mod regulat realizările din anul precedent. Celelalte premii, în special cele pentru ştiinţă, pot recunoaşte descoperiri făcute cu zeci de ani în urmă.

Programul anunţurilor

Anunţurile pentru Premiile Nobel 2025 încep luni cu premiul pentru medicină, urmat de fizică marţi, chimie miercuri şi literatură joi. Premiul pentru pace va fi anunţat vineri, iar cel pentru economie pe 13 octombrie.

Premiile vor fi înmânate pe 10 decembrie, ziua morţii lui Nobel. Fiecare premiu are o valoare de aproximativ 1,2 milioane de dolari şi include o medalie de aur şi o diplomă.

Până la trei laureaţi pot împărţi suma de bani pentru fiecare premiu. Aceste distincţii continuă să fie un reper al excelenţei în domeniile respective, atrăgând atenţia întregii lumi asupra realizărilor remarcabile ale câştigătorilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE