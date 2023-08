În weekend, ploile torențiale din zonele indiene ale Munților Himalaya au declanșat alunecări de teren care au ucis peste 50 de oameni, potrivit unui bilanț prezentat luni de oficialii indieni.

Imaginile filmate de televiziuni în statul indian Himachal Pradesh au arătat case distruse de alunecări de teren, autobuze și mașini agățate pe marginea prăpastiei, după ce drumurile au cedat, și sute de oameni evacuați în adăposturi pentru sinistrați, în timp ce salvatorii se luptau să curețe resturile.

„Din nou, tragedia s-a abătut pe Himachal Pradesh, cu ploi continue în ultimele 48 de ore”, a declarat liderul statului, Sukhvinder Singh Sukhu, într-o postare pe platforma X, cunoscută anterior ca Twitter.

Peste 50 de persoane au murit în incidente legate de ploaie în decurs de 24 de ore, a declarat Sukhu pentru agenția de presă indiană ANI. „Acest număr poate crește și mai mult, deoarece 20 de persoane sunt încă prinse sub alunecarea de teren”, a spus el.

Între timp, oficialii de la autoritatea de gestionare a dezastrelor au declarat că 41 de cadavre au fost recuperate luni seară. „Alți 13 oameni sunt dispăruți, dar, odată cu trecerea timpului, ne pierdem speranța că vor fi scoși cu viață”, a declarat oficialul responsabil pentru managementul dezastrelor, Praveen Bhardwaj.

Într-unul dintre cele mai mortale incidente, un templu s-a prăbușit în capitala statului, Shimla, de unde salvatorii au scos cel puțin nouă cadavre.

After heavy rainfall in Shimla, a Shiva temple was caught in a landslide. It’s feared that nearly 50 people might be buried under the debris. So far, 9 bodies have been retrieved, including 3 children. ?”pic.twitter.com/TlHsUclGPq