Cum a învățat influencerul belgian să danseze hora și sârba în România

Influencerul belgian Edouard Jacqmin a venit recent în vizită în România. Cunoscut în online drept Ed People, tânărul călătorește peste tot în lume și le cere localnicilor să îl învețe mișcările de dans populare din țara lor.

Așa s-a întâmplat și când a ajuns în București, unde a învățat să danseze hora și sârba chiar în fața Ateneului Român. Ed People a rugat o tânără să îl învețe cele mai populare dansuri tradiționale de la noi din țară, iar aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și i-a arătat imediat pașii.

Cei doi au început să exerseze dansul într-unul dintre cele mai populare locuri din Capitală, atât pentru bucureșteni, cât și pentru turiști: curtea Ateneului Român. Ed People a prins din prima mișcările și a fost imediat lăudat de tânăra care l-a învățat dansul.

Ce i-a spus românca dansatorului belgian când i-a arătat pașii horei

Românca a acceptat imediat provocarea de a-i arăta belgianului un dans popular la noi în țară, așa că a început cu hora. Cei doi au avut un dialog savuros în timp ce frumoasa roșcată îi explica mișcările:

„Cel mai cunoscut dans românesc din țara noastră este hora. Acesta este ritmul, vezi”, îi spune românca tânărului în timp ce îl ia de mână și încep să danseze. „Deja ai ritmul românesc în tine”, a mai adăugat tânăra.

„Deci practic pot să zic că sunt român”, i-a răspuns imediat dansatorul belgian.

Tânăra care îl învață pe belgian să danseze hora și sârba este chiar Cesima Nechifor, tânăra care a făcut senzație la „Românii au talent” după ce o accidentare gravă i-a ruinat cariera în gimnastică.

Cine este influencerul Ed People

Ed People este pseudonimul online al creatorului belgian Edouard Jacqmin, un dansator și o personalitate pe rețelele sociale. Este cunoscut pentru videoclipurile sale în care le cere străinilor din întreaga lume să îl învețe mișcările lor preferate de dans.

Edouard călătorește în diverse țări, iar prin intermediul dansului încearcă să creeze legături cu oamenii și să învețe despre diferite culturi. El împărtășește aceste experiențe pe platforme precum TikTok, YouTube și Instagram, unde are un număr mare de urmăritori sub contul @edpeople.

Jobul de „influencer” a devenit extrem de popular în rândul tinerilor din Gen Z care își doresc să lucreze în acest domeniu, mai ales că în România, un story de doar câteva secunde poate ajunge să fie cât un salariu mediu lunar.

Ce este hora, unul dintre cele mai cunoscute dansuri din România

Hora este un dans tradițional românesc care adună toți participanții într-un cerc mare. Dansatorii se țin de mâini, iar cercul se învârte, de obicei, în sens invers acelor de ceasornic, efectuând o succesiune de trei pași înainte și un pas înapoi. Acest dans este acompaniat de instrumente muzicale precum țambalul, acordeonul, vioara sau naiul și este o expresie a legăturii sufletești românești, fiind dansat la nunți și mari sărbători populare.

Hora reprezintă un simbol al identității naționale românești, fiind considerată unul dintre cele mai vechi și onorate dansuri, care exprimă solidaritatea și unitatea comunității. Circularitatea horei simbolizează universul închis, iar dansul este perceput ca o formă de ritual ce aduce liniște și solidaritate între participanți.

Este un dans accesibil oricui, jucat atât de femei, cât și de bărbați, și are o bogată încărcătură culturală și spirituală, legând tradiția și valorile comunităților românești de-a lungul generațiilor.

Ce este sârba, unul dintre cele mai vioaie dansuri populare românești

Sârba este un dans popular românesc foarte vioi, executat de obicei în semicerc, cu dansatorii care țin mâinile pe umerii celor din stânga și dreapta. Mișcările sunt rapide și ritmul binar, iar dansatorii se mișcă lateral, uneori executând și figuri de virtuozitate. Este un dans mixt, jucat atât de femei, cât și de bărbați, și face parte din familia dansurilor balcano-carpatice, fiind răspândit în România și Republica Moldova.

Dansul are o energie ritmică puternică și pași săltăreți care dau un aspect ondulatoriu cercului fie că acesta este închis sau deschis. Sârba este deseori prezentă la evenimente sociale și sărbători tradiționale, fiind considerată o expresie a identității și culturii românești.

Guvernul Bolojan a publicat contractul de închiriere a celor 17 Dacia Duster Pick-up la 3 zile după ce Libertatea a prezentat documentul. Anexa 2, la cerere

