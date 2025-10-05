Câștiguri variabile în funcție de popularitate

Flavia Barbu, o influenceriță de succes, a declarat: „Au trecut 4 ani până am ajuns sa fiu mulţumită din toate punctele de vedere: audienţă, financiar. […] Pentru mine este un job full time, este singura mea sursa de venit”.

Tarifele variază semnificativ în funcție de numărul de urmăritori și complexitatea campaniei. Micro-influencerii, cu până la 50.000 de followeri, pot câștiga între 150 și 400 de euro per postare. În schimb, macro-influencerii pot ajunge la 4.500 de euro, iar cei cu peste un milion de urmăritori pot depăși 10.000 de euro.

Roxana Neagu, micro-influencer, a împărtășit experiența sa: „De obicei, brandurile tind să meargă pe partea de barter, pentru că sunt micro influencer, totuşi. Dar pot să zic că undeva 150-200 euro a fost cam maximum pe care am reusit sa-l obţin într-o campanie”.

Diversificarea surselor de venit

Unii influenceri, precum actorul și comediantul George Tănase, își monetizează popularitatea prin spectacole live. El a explicat: „La mine monetizarea se face cel mai uşor prin public, adică publicul live pe care îl am la spectacolele de stand up. […] Toată lumea pleacă fericită acasă, eu cu banii în buzunar, ei cu burta plina de râs! Pot pleca de la câteva sute de euro, la mii de euro”.

În ultimii cinci ani, piața influencerilor din România s-a cvadrupat. Aproape 10 milioane de români își ghidează deciziile de cumpărare în funcție de recomandările din social media.

Cosmin Preda, manager al unei platforme de influenceri, a subliniat importanța diversificării conținutului: „Pe primul loc este industria de fashion, urmată de zona personal care şi cosmetice. […] Este important să creeze şi conţinut organic, şi conţinut care să păstreze audienţa aproape de ei. Nu doar să livreze”.

Piața de influencer marketing din România este în continuă creștere, estimându-se că va atinge 112 milioane de euro în 2025. Instagram și TikTok rămân platformele preferate pentru acest tip de marketing.

